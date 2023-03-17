Вероника Степанова: «Первые гонки чемпионата России я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро – побегу оставшиеся»

пропустит первые гонки чемпионата России в Тюмени.

«Первые гонки чемпионата России в Тюмени я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро – побегу оставшиеся.

Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу, лишь когда совершенно здорова», – написала Степанова в телеграм-канале.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени