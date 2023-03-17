Вероника Степанова: «Первые гонки чемпионата России я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро – побегу оставшиеся»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова пропустит первые гонки чемпионата России в Тюмени.

«Первые гонки чемпионата России в Тюмени я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро – побегу оставшиеся.

Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу, лишь когда совершенно здорова», – написала Степанова в телеграм-канале.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

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3 комментария

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Геннадий Томилин
Ответ Ярик01
Вот и вся ценность чемпионата России, на чемпионате мира бегут и под уколами, на ЧР надо быть совершенно здоровыми, если тушь потекла, это как дичайшая травма.
Зато публиковаться не устаёт
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Грюденфельдер
Если быть объективным ни в спринте классикой ни в скиатлоне особо шансов у неё нет. Побежит 10 км разделку, какие составы на эстафеты не знаю , скорее всего и их не побежит. Насчёт 30 км классикой мы видели , тоже не особо впечатляет так что 1 гонка по серьёзному вот и весь ЧР 😀
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Ярик01
Вот и вся ценность чемпионата России, на чемпионате мира бегут и под уколами, на ЧР надо быть совершенно здоровыми, если тушь потекла, это как дичайшая травма.
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