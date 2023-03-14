Носкова об участии в лыжном ЧР: «В этом году можно поэкспериментировать и выполнить давние хотелки. Попасть в десятку будет хорошим результатом»

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Биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина рассказали об участии в лыжном ЧР.

С 18 по 26 марта чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени.

«Считаю, что в этом году можно поэкспериментировать и выполнить свои давние хотелки. Если все получится и мы пробежим, я буду рада. Попасть в десятку будет хорошим результатом, в топ‑6 – отличным, – сказала Носкова.

«Думаю, что подойду к чемпионату России уже в более настроенном состоянии на него. Буду без винтовки, наверное, так полегче. Интересно пробежать, посмотреть. У лыжников другой мир, хочется познакомиться с ними поближе, подружиться», – отметила Каплина.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

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