Носкова об участии в лыжном ЧР: «В этом году можно поэкспериментировать и выполнить давние хотелки. Попасть в десятку будет хорошим результатом»
Биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина рассказали об участии в лыжном ЧР.
С 18 по 26 марта чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени.
«Считаю, что в этом году можно поэкспериментировать и выполнить свои давние хотелки. Если все получится и мы пробежим, я буду рада. Попасть в десятку будет хорошим результатом, в топ‑6 – отличным, – сказала Носкова.
«Думаю, что подойду к чемпионату России уже в более настроенном состоянии на него. Буду без винтовки, наверное, так полегче. Интересно пробежать, посмотреть. У лыжников другой мир, хочется познакомиться с ними поближе, подружиться», – отметила Каплина.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени
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