Прыжки с трамплина. Кубок мира. Альтхаус победила на этапе Raw Air, Лутитт – 2-я, Пинкельниг – 3-я

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Немецкая прыгунья с трамплина Катарина Альтхаус победила на этапе многодневки Raw Air.

Прыжки с трамплина

Кубок мира (Raw Air)

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

HS140

1. Катарина Альтхаус (Германия) – 251,1 балла (131,5 м + 125,5 м)

2. Александрия Лутитт (Канада) – 242,9 (132,0 м + 130,0 м)

3. Ева Пинкельниг (Австрия) – 242,1 (133,0 м + 127,0 м)

4. Селина Фрайтаг (Германия) – 237,9 (134,5 м + 127,5 м)

5. Силье Опсет (Норвегия) – 234,5 (133,5 м + 125,5 м)

6. Эма Клинец (Словения) – 234,3 (126,5 м + 130,5 м)

7. Кьяра Кройцер (Австрия) – 230,5 (127,5 м + 136,5 м)

8. Марен Лундбю (Норвегия) – 229,9 (121,0 м + 130,0 м)

Общий зачет (после 8 соревнований из 9)

1. Эма Клинец (Словения) –  1444,9 балла

2. Катарина Альтхаус (Германия) – 1424,1

3. Селина Фрайтаг (Германия) – 1406,1

4. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 1383,2

5. Кьяра Кройцер (Австрия) – 1379,2

6. Ева Пинкельниг (Австрия) – 1335,5

7. Ника Крижнар (Словения) – 1332,7

8. Силье Опсет (Норвегия) – 1309,6

4 комментария

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radio_weiss
Ответ Vicing Charlsson
Современные прыжки превратили в фигурное катание, баллы за телемарк итд. Ещё компенсация на ветер, за стартовые ворота итд. Длина прыжка мало чего решает.
Вы сейчас ошибаетесь насчёт фигурного катания. Баллы за полёт и приземление выставляются с 1945 года.
А вот ветровую компенсацию (сила и направление ветра имеют огромное значение для длины полёта) и надбавки за более нижние стартовые позиции начали рассчитывать с 2010. Именно поэтому "голая" длина прыжка является лишь одной из составляющих.
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Vicing Charlsson
Ответ PolarBear
Странно. Альтхаус прыгнула по длине намного меньше всех остальных призеров , а в итоге выиграла по баллам . Та же Луттит прыгнула в итоге на 5 метров дальше её по итогам двух прыжков. Альтхаус что, в прыжке кульбиты исполняла что ли эстетически красивые ?
Современные прыжки превратили в фигурное катание, баллы за телемарк итд. Ещё компенсация на ветер, за стартовые ворота итд. Длина прыжка мало чего решает.
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Iuasamotu
Норвежка Эйрин Мари Квандал нырнула так, что аж сердце замерло. Благо, что всё обошлось.
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PolarBear
Странно. Альтхаус прыгнула по длине намного меньше всех остальных призеров , а в итоге выиграла по баллам . Та же Луттит прыгнула в итоге на 5 метров дальше её по итогам двух прыжков. Альтхаус что, в прыжке кульбиты исполняла что ли эстетически красивые ?
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