Прыжки с трамплина. Кубок мира. Альтхаус победила на этапе Raw Air, Лутитт – 2-я, Пинкельниг – 3-я
Немецкая прыгунья с трамплина Катарина Альтхаус победила на этапе многодневки Raw Air.
Прыжки с трамплина
Кубок мира (Raw Air)
2-й этап
Лиллехаммер, Норвегия
Женщины
HS140
1. Катарина Альтхаус (Германия) – 251,1 балла (131,5 м + 125,5 м)
2. Александрия Лутитт (Канада) – 242,9 (132,0 м + 130,0 м)
3. Ева Пинкельниг (Австрия) – 242,1 (133,0 м + 127,0 м)
4. Селина Фрайтаг (Германия) – 237,9 (134,5 м + 127,5 м)
5. Силье Опсет (Норвегия) – 234,5 (133,5 м + 125,5 м)
6. Эма Клинец (Словения) – 234,3 (126,5 м + 130,5 м)
7. Кьяра Кройцер (Австрия) – 230,5 (127,5 м + 136,5 м)
8. Марен Лундбю (Норвегия) – 229,9 (121,0 м + 130,0 м)
Общий зачет (после 8 соревнований из 9)
1. Эма Клинец (Словения) – 1444,9 балла
2. Катарина Альтхаус (Германия) – 1424,1
3. Селина Фрайтаг (Германия) – 1406,1
4. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 1383,2
5. Кьяра Кройцер (Австрия) – 1379,2
6. Ева Пинкельниг (Австрия) – 1335,5
7. Ника Крижнар (Словения) – 1332,7
8. Силье Опсет (Норвегия) – 1309,6
А вот ветровую компенсацию (сила и направление ветра имеют огромное значение для длины полёта) и надбавки за более нижние стартовые позиции начали рассчитывать с 2010. Именно поэтому "голая" длина прыжка является лишь одной из составляющих.