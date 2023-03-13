Червоткин о международных стартах: «Надеемся, что в скором времени вернемся. С мотивацией все в порядке, продолжаем тренироваться»

Алексей Червоткин заявил, что не теряет мотивацию из-за недопуска к международным стартам.

«За рубеж мы уже давно не выезжали, когда был пандемийный год, это мы проходили уже. И мы идем по тем же местам. Что касается соревновательной практики, то в принципе ее меньше не стало. Она даже стала чуть интенсивнее, ее стало больше.

Мы сейчас готовимся индивидуально (к чемпионату России в Тюмени – Sports.ru), каждый по своему плану идет, каждый готовится к своим дистанциям», – цитирует российского лыжника ТАСС.

«Когда допустят (к международным стартам – Sports.ru), тогда будет видно, пока я даже никаких мыслей не держу в голове.

Я не особо слежу за новостями других федераций, кого допускают, кого не допускают. Надеемся, что в скором времени мы вернемся. На данный момент с мотивацией все в порядке, продолжаем тренироваться», – отметил Червоткин.

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