Вяльбе о перспективах проведения Кубка России в Казани: «Трассы здесь хорошие. Есть проблемы с проживанием, через два года обещали отель»

Теги лыжные гонки Елена Вяльбе Кубок России Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о перспективах проведения Кубка России по лыжам в Казани.

Сегодня в Казани открылся лыжно-биатлонный комплекс. 

«Здесь есть некие проблемы для того, чтобы провести Кубок России. У нас есть проблемы с проживанием, то есть приехать из города – это не сильно близко.

Здесь трассы хорошие. Ильшат Шаехович [Фардиев] пообещал, что через два года здесь будет стоять отель.

Я думаю, для начала тут можно провести окружные соревнования, а потом уже действовать дальше», – сказала Вяльбе.

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