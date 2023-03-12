Вяльбе о перспективах проведения Кубка России в Казани: «Трассы здесь хорошие. Есть проблемы с проживанием, через два года обещали отель»

рассказала о перспективах проведения Кубка России по лыжам в Казани.

Сегодня в Казани открылся лыжно-биатлонный комплекс.

«Здесь есть некие проблемы для того, чтобы провести . У нас есть проблемы с проживанием, то есть приехать из города – это не сильно близко.

Здесь трассы хорошие. Ильшат Шаехович [Фардиев] пообещал, что через два года здесь будет стоять отель.

Я думаю, для начала тут можно провести окружные соревнования, а потом уже действовать дальше», – сказала Вяльбе.