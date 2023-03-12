Вяльбе о перспективах проведения Кубка России в Казани: «Трассы здесь хорошие. Есть проблемы с проживанием, через два года обещали отель»
Елена Вяльбе рассказала о перспективах проведения Кубка России по лыжам в Казани.
Сегодня в Казани открылся лыжно-биатлонный комплекс.
«Здесь есть некие проблемы для того, чтобы провести Кубок России. У нас есть проблемы с проживанием, то есть приехать из города – это не сильно близко.
Здесь трассы хорошие. Ильшат Шаехович [Фардиев] пообещал, что через два года здесь будет стоять отель.
Я думаю, для начала тут можно провести окружные соревнования, а потом уже действовать дальше», – сказала Вяльбе.
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