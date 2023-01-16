Александр Тихонов: «Шемякин должен ответить за свои слова и извиниться публично. Вяльбе ничего подобного не говорила, и это не первый случай, когда он врет»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Алексей Шемякин Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на слова лыжника Алексея Шемякина о том, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не называла его «лошарой». 

13 января Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Алексей переместится на четвертое место.

«Вяльбе на награждении такая говорит: ну извини, парень, ты лошара», – цитировал лыжника «Спорт-Экспресс». Позже Шемякин опроверг, что Вяльбе произнесла эти слова. 

«Такие ситуации нужно решать между собой, а не выносить их на всеобщее обозрение, он же мужчина. Тем более, если это не какой-то серьезный вопрос вроде рукоприкладства.

Я поговорил с Еленой Валерьевной и ещё с одним тренером, который при этом присутствовал. Она ничего подобного не говорила и даже не видела его. А у него это не первый случай, когда он врет. По результатам его можно было привлекать – это мое мнение. Он такого скандального плана товарищ.

Корреспондент, который все это дал, тоже должен был напечатать опровержение. И еще Вяльбе сказала: «В моем лексиконе нет такого слова – лошара».

Он должен ответить за свои слова и извиниться публично. Сто процентов, Вяльбе права и ничего такого она не говорила. А в протоколе стоит окончательное решение. На бронзу он не потянул», – сказал Тихонов. 

2 комментария

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sfilatov13
Ответ Анюточка Колыханова
"И еще Вяльбе сказала: «В моем лексиконе нет такого слова – лошара»." Вальбе пару дней "Мне ##### на Клэбо"
так это разные слова
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анюточка Колыханова
"И еще Вяльбе сказала: «В моем лексиконе нет такого слова – лошара»."

Вальбе пару дней "Мне ##### на Клэбо"
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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