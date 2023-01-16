Александр Тихонов: «Шемякин должен ответить за свои слова и извиниться публично. Вяльбе ничего подобного не говорила, и это не первый случай, когда он врет»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на слова лыжника Алексея Шемякина о том, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не называла его «лошарой».

13 января Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Алексей переместится на четвертое место.

«Вяльбе на награждении такая говорит: ну извини, парень, ты лошара», – цитировал лыжника «Спорт-Экспресс». Позже Шемякин опроверг, что Вяльбе произнесла эти слова.

«Такие ситуации нужно решать между собой, а не выносить их на всеобщее обозрение, он же мужчина. Тем более, если это не какой-то серьезный вопрос вроде рукоприкладства.

Я поговорил с Еленой Валерьевной и ещё с одним тренером, который при этом присутствовал. Она ничего подобного не говорила и даже не видела его. А у него это не первый случай, когда он врет. По результатам его можно было привлекать – это мое мнение. Он такого скандального плана товарищ.

Корреспондент, который все это дал, тоже должен был напечатать опровержение. И еще Вяльбе сказала: «В моем лексиконе нет такого слова – лошара».

Он должен ответить за свои слова и извиниться публично. Сто процентов, Вяльбе права и ничего такого она не говорила. А в протоколе стоит окончательное решение. На бронзу он не потянул», – сказал Тихонов.