Микаэла Шиффрин побила рекорд Ингемара Стенмарка по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам. Он держался 34 года

Микаэла Шиффрин побила рекорд по количеству побед на Кубке мира по горным лыжам.

Сегодня американская спортсменка выиграла слалом на этапе Кубка мира в Оре. Эта победа стала для нее 87-й в карьере.

Ранее лучшее достижение принадлежало шведу Ингемару Стенмарку, который выступал с 1973 по 1989 год и побеждал на Кубке мира 86 раз.

Шиффрин 27 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.