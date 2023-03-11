Микаэла Шиффрин побила рекорд Ингемара Стенмарка по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам. Он держался 34 года

Теги горные лыжи рекорды Ингемар Стенмарк сборная США жен Микаэла Шиффрин Лыжи

Микаэла Шиффрин побила рекорд по количеству побед на Кубке мира по горным лыжам.

Сегодня американская спортсменка выиграла слалом на этапе Кубка мира в Оре. Эта победа стала для нее 87-й в карьере.

Ранее лучшее достижение принадлежало шведу Ингемару Стенмарку, который выступал с 1973 по 1989 год и побеждал на Кубке мира 86 раз.

Шиффрин 27 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.

16 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Neo31
Свершилось) может даже и Laureus в этом году дадут, там очень плотная конкуренция, но вот такой свежий рекорд фоном как раз может и склонить чашу весов...да и давно зимники не выигрывали в основных номинациях
какие бы рекорды Мики ни устанавливала, "спортсмена года" она не получит в этот раз. ЧМ в Катаре все перебивает, точнее его победитель
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Кавабунга Шреддоголовый
Символично, что Мики сделала это в Швеции, на родине Ингемара
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Alexander Idelevich
Ответ Onion
Шифрин - это круто! А вот международные соревнования по крикету на ресурсе освещаются явно недостаточно...
В крикет уходила Эшли Барти перед 3-мя ТБШ! Мика тоже собирается?!
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Ф_Крюгер
Выдающееся достижение Микаэлы!😍😍🏆🏆
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МАФИЯ
Браво, Микаэла！ Величайшая спортсменка и потрясающая красавица！
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expertmer2020
Мика - ты чудо.
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Serge Vendino
Ответ Король Лев
Она еще лет 7 будет стабильно держатся в лидерах. 100 -ку пробьет без каких либо сомнений. Удивительно, что в слаломе до сих пор никто ее не может подвинуть. Была надежда на Петру и Кату Линсберберг, но они не тянут.
Если мотивация будет. Хиршер тоже мог ещё много чего побить.
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Вадим Сидоров
Ответ Alexander Idelevich
Великий рекорд не достоин дебильного комментария!
Повод вспомнить отличного юмориста, разве это?)
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Alexander Idelevich
Ответ Зубы Дзюбы
Хорошую дочь Ефим Шифрин воспитал
Великий рекорд не достоин дебильного комментария!
+7
-4
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Neo31
Ответ Король Лев
Она еще лет 7 будет стабильно держатся в лидерах. 100 -ку пробьет без каких либо сомнений. Удивительно, что в слаломе до сих пор никто ее не может подвинуть. Была надежда на Петру и Кату Линсберберг, но они не тянут.
так они серьезно двигали Мику последние пару сезонов, но в этом обе сильно сдали. Линсбергер после ковида сама не своя вообще..
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igolp igolp
браво!!!
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Король Лев
Ответ akrets
Для тех, кто интересуется и увлекается горными лыжами, сегодня свершилось самое большое достижение в истории. Побит «вечный» рекорд. Достижение Микаэлы ещё тем грандиозно, что женские горные лыжи, пожалуй, единственный вид спорта(максимально экстремального и сложного), в котором женщин смотреть также интересно, как и мужчин. Следующая остановка- 96 (рекорд УЭБа по победам на этапах в зимних видах спорта), а там и до сотни рукой подать.
Она еще лет 7 будет стабильно держатся в лидерах. 100 -ку пробьет без каких либо сомнений. Удивительно, что в слаломе до сих пор никто ее не может подвинуть. Была надежда на Петру и Кату Линсберберг, но они не тянут.
+1
0
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akrets
Для тех, кто интересуется и увлекается горными лыжами, сегодня свершилось самое большое достижение в истории. Побит «вечный» рекорд. Достижение Микаэлы ещё тем грандиозно, что женские горные лыжи, пожалуй, единственный вид спорта(максимально экстремального и сложного), в котором женщин смотреть также интересно, как и мужчин. Следующая остановка- 96 (рекорд УЭБа по победам на этапах в зимних видах спорта), а там и до сотни рукой подать.
+19
0
+19
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Neo31
Свершилось) может даже и Laureus в этом году дадут, там очень плотная конкуренция, но вот такой свежий рекорд фоном как раз может и склонить чашу весов...да и давно зимники не выигрывали в основных номинациях
+1
0
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Onion
Шифрин - это круто! А вот международные соревнования по крикету на ресурсе освещаются явно недостаточно...
+1
-1
0
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Зубы Дзюбы
Хорошую дочь Ефим Шифрин воспитал
+19
-12
+7
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