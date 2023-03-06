Анастасия Фалеева: «Степанова, наверное, самый лучший пример того, как двигать спорт. Я рада, что она нашла себя»

рассказала, как относится к Веронике Степановой.

— , наверное, самый лучший пример того, как двигать спорт. Я рада, что она нашла себя, она ведет колонку в СМИ, пишет о своих мыслях. И она делает это правильно, с правильной подачей, в ней есть это — поддеть, задеть и сказать правильно. Она молодец.

— Много комментариев, мол, пусть она уже тренируется.

— Так вот она уже тренируется, бегает. Я к Веронике очень хорошо отношусь, знаю ее немного с другой стороны, не с той, которую она показывает. Она очень классная, добрая девчонка. У нас с ней классные отношения, – сказала Фалеева.