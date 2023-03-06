Анастасия Фалеева: «Степанова, наверное, самый лучший пример того, как двигать спорт. Я рада, что она нашла себя»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Спорт-Экспресс Анастасия Фалеева Вероника Степанова Лыжи

Анастасия Фалеева рассказала, как относится к Веронике Степановой. 

— Вероника Степанова, наверное, самый лучший пример того, как двигать спорт. Я рада, что она нашла себя, она ведет колонку в СМИ, пишет о своих мыслях. И она делает это правильно, с правильной подачей, в ней есть это — поддеть, задеть и сказать правильно. Она молодец.

— Много комментариев, мол, пусть она уже тренируется.

— Так вот она уже тренируется, бегает. Я к Веронике очень хорошо отношусь, знаю ее немного с другой стороны, не с той, которую она показывает. Она очень классная, добрая девчонка. У нас с ней классные отношения, – сказала Фалеева. 

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4 комментария

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petr
И , как далеко она задвинула спорт? Поведай нам.
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Дэннис Молинарев
Почти каждое ее словесное выступление набирает максимум минусов. Оригинальное продвижение у нее
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ekaterina_)))
Серьезно???
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rudnyjj
Молодцы!!!
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