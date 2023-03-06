Фалеева об уравнивании мужских и женских дистанций: «Согласна с Вяльбе, это убивает женский спорт»

рассказал, как относится к уравниванию мужских и женских дистанций.

— Я, наверное, согласна с Еленой Валерьевной ( ), которая сказала, что это убивает женский спорт. Я прямо очень поддерживаю ее слова.

— А как же феминизм, равные права...

— Я к этому ни негативно, ни позитивно не отношусь. Для меня это немножко странно, потому что я выросла в семье, где в целом мужчина главный.

Нет такого, конечно: «Как я сказал, так и будет!» Нет, все решается в общении, разговоре, друг друга слушают, понимают. У меня очень приятная семья. Правда!

Глядя на других взрослых людей, я могу точно сказать, что мои очень адекватно и правильно меня воспитали, – сказала Фалеева.