Фалеева об уравнивании мужских и женских дистанций: «Согласна с Вяльбе, это убивает женский спорт»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Спорт-Экспресс Анастасия Фалеева Лыжи

Анастасия Фалеева рассказал, как относится к уравниванию мужских и женских дистанций. 

— Я, наверное, согласна с Еленой Валерьевной (Вяльбе), которая сказала, что это убивает женский спорт. Я прямо очень поддерживаю ее слова.

— А как же феминизм, равные права...

— Я к этому ни негативно, ни позитивно не отношусь. Для меня это немножко странно, потому что я выросла в семье, где в целом мужчина главный.

Нет такого, конечно: «Как я сказал, так и будет!» Нет, все решается в общении, разговоре, друг друга слушают, понимают. У меня очень приятная семья. Правда!

Глядя на других взрослых людей, я могу точно сказать, что мои очень адекватно и правильно меня воспитали, – сказала Фалеева. 

1 комментарий

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Booligan
Фактически гонки должны занимать примерно одинаковое время. И эта разница уменьшается с увеличением дистанции. Если спринт мужики бегут на минуту быстрее, то 10км у мужчин можно приравнять к 7.5 у женщин, поэтому эстафеты 4 по 5 выглядят неполноценно, в них 2 круга вместо 3. При этом разделки 10/15 в целом соблюдают разницу (женская дистанция 2/3 от мужской). А на марафонах время у лучших девочек в среднем на 15-20 минут хуже мужского, никаких проблем не вижу чередовать марафоны 30/50. Вот сокращение мужских дистанций типа скиатлона до женских или разделка 10 вместо 15 это реально бред.
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