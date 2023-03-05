Юрий Бородавко: «Непряевой гонки даются очень тяжело, потому что она пытается выиграть малой кровью»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Непряева Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Юрий Бородавко рассказал о низкой мотивации олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.

«Мы просмотрели многих, и на сегодняшний день на 99 процентов знаем, что ждать от каждого лыжника. Хотелось бы, конечно, чтобы Саша (Большунов) и Наташа (Непряева) оставались лидерами сборной на Играх-2026. Но, как видно по «Чемпионским высотам», Наталье эти гонки даются очень тяжело, потому что она пытается выиграть гонки малой кровью и ее соревновательные скорости падают, к сожалению.

Она все равно выигрывает, где-то немного проигрывает, но пока это (отстранение от международных стартов) коснулось ее больше всего. Это вопрос мотивации и психологии, потому что сложно заставить себя выигрывать по полторы минуты, чтобы просто был отрыв полторы минуты. Надо выиграть – она выигрывает, прибавляя на финише, но это не добавляет ей высокой функциональной готовности.

С Натальей еще будем серьезно обсуждать, поскольку это не приведет ни к чему хорошему, да и восстановление будет более длительным», – сказал тренер сборной России по лыжам.

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3 комментария

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NoWar
Ответ imaxim
Ура! Опять Непряева плохая! Выигрывает - плохая, проигрывает - тоже плохая))
Что за истерика, любезный? Где Вы увидели, что тренер называет Непряеву плохой?
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ASH11
Непряева просто не Большунов. Большунов борется за результат - один на один, Непряева - с соперниками. Совершенно разный психотип.
+1
0
+1
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imaxim
Ура! Опять Непряева плохая! Выигрывает - плохая, проигрывает - тоже плохая))
+1
-3
-2
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