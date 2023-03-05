Юрий Бородавко: «Непряевой гонки даются очень тяжело, потому что она пытается выиграть малой кровью»

рассказал о низкой мотивации олимпийской чемпионки .

«Мы просмотрели многих, и на сегодняшний день на 99 процентов знаем, что ждать от каждого лыжника. Хотелось бы, конечно, чтобы Саша ( ) и Наташа (Непряева) оставались лидерами сборной на Играх-2026. Но, как видно по «Чемпионским высотам», Наталье эти гонки даются очень тяжело, потому что она пытается выиграть гонки малой кровью и ее соревновательные скорости падают, к сожалению.

Она все равно выигрывает, где-то немного проигрывает, но пока это (отстранение от международных стартов) коснулось ее больше всего. Это вопрос мотивации и психологии, потому что сложно заставить себя выигрывать по полторы минуты, чтобы просто был отрыв полторы минуты. Надо выиграть – она выигрывает, прибавляя на финише, но это не добавляет ей высокой функциональной готовности.

С Натальей еще будем серьезно обсуждать, поскольку это не приведет ни к чему хорошему, да и восстановление будет более длительным», – сказал тренер сборной России по лыжам.