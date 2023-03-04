Вероника Степанова: «Спасибо всем, кто помог и кто переживал, я ок. 30 км классикой никогда раньше не бегала, отрицательный опыт – тоже опыт»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Чемпионские высоты Лыжи

Вероника Степанова сообщила, что чувствует себя нормально.

Лыжнице стало плохо после финиша в марафоне на турнире «Чемпионские высоты», где она стала 9-й. Прийти в себя ей помогал медицинский персонал.

«1. Спасибо всем, кто помог и кто переживал. Я ОК

2. Подробности своего состояния и проблем обсуждать я ни с кем кроме врачей и тренера не считаю правильным, а интерес к таким подробностям мне кажется странным. Но не удивительным.

3. Доехала до финиша потому, что раз уж вышла на старт, сходить и сдаваться не привыкла. Но, видимо, надо начинать учиться, никакой гордости, что дотерпела, не испытываю.

4. 30 классикой я никогда раньше не бегала, отрицательный опыт – это тоже опыт, уже знаю, в чем проблема», – написала Степанова в телеграм-канале.

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15 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ hett
ее максимум это коньковая десятка🤷‍♂️
она и в 30ке коньком выиграет у всех.
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Верю-не верю
Ответ hett
ее максимум это коньковая десятка🤷‍♂️
Чуть больше года назад многие с такой же уверенностью писали, что пятерка коньком ее максимум
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baxinya
Береги себя.Все будет
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hett
ее максимум это коньковая десятка🤷‍♂️
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Верю-не верю
Углеводное окно что ли не сделала? И пить перед гонкой и по трассе нужно как можно больше
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закрыт по беспределу
Правильная реакция
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Vasily Ivanov
За день со Степановой -три поста , с Непряевой -один .....может Наталье чего нибудь учудить .помимо победы на 30-ке ?
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Макар Телятгонялов
Ответ Klen2005
Да гликоген кончился, за пару часов перед гонкой надо правильной пищей закидываться. И в гонке питаться на пунктах.
Да, пункты питания не просто так придумали.
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Макар Телятгонялов
Опыт придет со временем.
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BVB-Russe
В принципе, хотя такой финиш и такое состояние Степановой хотя и было неожиданным, но все же тут в целом причины понятны. Не ее стиль, да еще 30 км, плюс она слишком резво начала и первую часть дистанции даже была то лидером, то в числе лидеров. Но затем со сменой лыж и время потеряла, и уже стал сказываться комплекс проблем ходом классикой. Она слишком поверила в себя, начала за здравие, а чуть не закончила за упокой. Нужно себя здраво оценивать. Все же лучше было сойти с дистанции, гонки еще другие будут, а здоровье оно одноразовое
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Booligan
Базы нет, не свой темп взяла
+2
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alklimov2018
"Всем спасибо, все свободны, дальше не ваше дело, я молодец!"
:)))
+10
-5
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Александр Рыбаков
проблювалась)
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Klen2005
Да гликоген кончился, за пару часов перед гонкой надо правильной пищей закидываться. И в гонке питаться на пунктах.
+5
-2
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принцесса Севера
Вероника, не пугай так больше🙌. Хорошо, что всё обошлось🙏
+9
-6
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