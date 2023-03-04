Вероника Степанова: «Спасибо всем, кто помог и кто переживал, я ок. 30 км классикой никогда раньше не бегала, отрицательный опыт – тоже опыт»

сообщила, что чувствует себя нормально.

Лыжнице стало плохо после финиша в марафоне на турнире «Чемпионские высоты», где она стала 9-й. Прийти в себя ей помогал медицинский персонал.

«1. Спасибо всем, кто помог и кто переживал. Я ОК

2. Подробности своего состояния и проблем обсуждать я ни с кем кроме врачей и тренера не считаю правильным, а интерес к таким подробностям мне кажется странным. Но не удивительным.

3. Доехала до финиша потому, что раз уж вышла на старт, сходить и сдаваться не привыкла. Но, видимо, надо начинать учиться, никакой гордости, что дотерпела, не испытываю.

4. 30 классикой я никогда раньше не бегала, отрицательный опыт – это тоже опыт, уже знаю, в чем проблема», – написала Степанова в телеграм-канале.