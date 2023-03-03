Мальцев о победе в эстафете на «Чемпионских высотах»: «У меня была мечта – я ни разу в жизни с флагом не финишировал. Мечту исполнил»
Артем Мальцев прокомментировал победу в эстафете на «Чемпионских высотах».
Мальцев выступил на четвертом этапе в составе сборной Тюменской области.
«Команда отработала, все молодцы. Обычные соревнования, бежишь, я каждую гонку выкладываюсь.
Где-то мне в этом турнире не повезло. Ваня Якимушкин отработал по полной, сделал отрыв, Женя Белов хорошо прошел, Денис Спицов отдал с отрывом.
Соперники сравнили с Роналду? Меня не надо ни с кем сравнивать, да я и футбол не люблю.
У меня была мечта – я ни разу в жизни с флагом не финишировал. И попросил флаг подготовить. Мечту исполнил», – сказал Мальцев.
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В Китае именно Мальцев своей выходкой выбил Устюгова из финала, поехав на все деньги полуфинал и в финале с языком на плече вышел - ни себе, ни людям. Говорить, что он жертва произвола, самому не надоело ещё?