Мальцев о победе в эстафете на «Чемпионских высотах»: «У меня была мечта – я ни разу в жизни с флагом не финишировал. Мечту исполнил»

прокомментировал победу в эстафете на «Чемпионских высотах».

Мальцев выступил на четвертом этапе в составе сборной Тюменской области.

«Команда отработала, все молодцы. Обычные соревнования, бежишь, я каждую гонку выкладываюсь.

Где-то мне в этом турнире не повезло. Ваня Якимушкин отработал по полной, сделал отрыв, Женя Белов хорошо прошел, отдал с отрывом.

Соперники сравнили с Роналду? Меня не надо ни с кем сравнивать, да я и футбол не люблю.

У меня была мечта – я ни разу в жизни с флагом не финишировал. И попросил флаг подготовить. Мечту исполнил», – сказал Мальцев.

❄️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Команда Якимушкина выиграла эстафету, команда Ларькова – 2-я, команда Большунова – 6-я