Мальцев о победе в эстафете на «Чемпионских высотах»: «У меня была мечта – я ни разу в жизни с флагом не финишировал. Мечту исполнил»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Артем Мальцев Денис Спицов Иван Якимушкин Чемпионские высоты Лыжи

Артем Мальцев прокомментировал победу в эстафете на «Чемпионских высотах».

Мальцев выступил на четвертом этапе в составе сборной Тюменской области.

«Команда отработала, все молодцы. Обычные соревнования, бежишь, я каждую гонку выкладываюсь.

Где-то мне в этом турнире не повезло. Ваня Якимушкин отработал по полной, сделал отрыв, Женя Белов хорошо прошел, Денис Спицов отдал с отрывом.

Соперники сравнили с Роналду? Меня не надо ни с кем сравнивать, да я и футбол не люблю.

 У меня была мечта – я ни разу в жизни с флагом не финишировал. И попросил флаг подготовить. Мечту исполнил», – сказал Мальцев.

❄️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Команда Якимушкина выиграла эстафету, команда Ларькова – 2-я, команда Большунова – 6-я

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7 комментариев

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Booligan
Ответ Щеглот
Меня не устраивает ситуация с раздачей должков. Сегодня мы ленивому устюжке должок заплатим в ущерб Мальцеву, за пхепчхань; в следующий раз Мальцеву заплатим в ущерб какому-нибудь Коростелеву, за пекин. И так далее. Эту дурную практику не нужно было начинать, но у эффектного менеджера свои представления о прекрасном.
Мальцев либо сам отберётся без вопросов, либо никто никогда его не поставит в ущерб другому, потому что никаких заслуг у Мальцева нет, он даже не чемпион мира ни разу.
В Китае именно Мальцев своей выходкой выбил Устюгова из финала, поехав на все деньги полуфинал и в финале с языком на плече вышел - ни себе, ни людям. Говорить, что он жертва произвола, самому не надоело ещё?
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Грюденфельдер
Ответ Jetter
Финишировать с флагом на внутренних соревнованиях - это то, что я вряд ли когда-то смогу понять своим скудным умом.
Я тоже не понимаю вообще никак ... Если бы флаг тюменской области то да а с флагом России , кого он победил ?. Вспомнилась шутка из КВН Русская дорога : Знаете , Армавир тоже наш 😀
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Jetter
Финишировать с флагом на внутренних соревнованиях - это то, что я вряд ли когда-то смогу понять своим скудным умом.
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Щеглот
Ответ armmaster
Завидуйте молча. Артем уже отпустил ситуацию, а кто-то все не может
Меня не устраивает ситуация с раздачей должков. Сегодня мы ленивому устюжке должок заплатим в ущерб Мальцеву, за пхепчхань; в следующий раз Мальцеву заплатим в ущерб какому-нибудь Коростелеву, за пекин. И так далее. Эту дурную практику не нужно было начинать, но у эффектного менеджера свои представления о прекрасном.
+3
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Blast
Ответ Щеглот
Мог бы в пекине с флагом, если бы не самодурный эффектный менеджер со своим протеже.
Этот протеже седня полминуты в режиме прогулки кинул едущему за победой Мальцеву 😄😄😄
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armmaster
Ответ Щеглот
Мог бы в пекине с флагом, если бы не самодурный эффектный менеджер со своим протеже.
Завидуйте молча. Артем уже отпустил ситуацию, а кто-то все не может
+5
0
+5
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Щеглот
Мог бы в пекине с флагом, если бы не самодурный эффектный менеджер со своим протеже.
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