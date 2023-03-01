Наталья Непряева: «Безусловно, ощущаю себя лидером женской сборной России. Но ни в коем случае не королевой лыж»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Лыжи

Наталья Непряева не согласна с тем, что ее называют королевой лыж. 

– Как вы относитесь к тому, что вас называют российской королевой лыж? Вы согласны с этим?

– Приятно слышать такое, но... Ни в коем случае не считаю себя королевой. Наверное, это все-таки былые заслуги еще свою роль играют. Однако у меня язык не поворачивается назвать себя королевой.

Назвать себя так, значит, поставить в один ряд с выдающимися лыжницами прошлого, такими как Елена Валерьевна Вяльбе, например. Разве можно на данный момент нас сравнивать?

Лидер – да. Безусловно, я ощущаю себя лидером женской сборной России. Но не королевой.

– Сложно бегать с таким постоянным прессингом, когда от вас все время ждут побед, а любой другой результат становится причиной для хейта?

– На самом деле, за столько лет у меня прочный панцирь вырос, который защищает меня от всего. Я психологически устойчива и к хейту, и к похвалам. Я просто знаю, что могу и что не могу, и делаю то, что могу.

Что там говорят... Не то чтобы я совсем была равнодушна, но трезво оцениваю ситуацию. Прекрасно понимаю, что меня очень многие хейтят по разным поводам, это их право. Пусть эти люди радуются результатам своих любимых спортсменок, а я буду радовать тех, кто болеет за меня.

С полной уверенностью могу сказать, что никакие разговоры не влияют на мою психику и моё настроение.

Хотела бы пожелать научиться тому же самому юным лыжницам. Самое главное – не обращать внимания на внешние раздражители, иметь здоровую самооценку и понимать, что ты должна сделать, – сказала Непряева. 

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3 комментария

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BeastI666I
а хочу быть владычецей морскою )))
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Go-go-love
Достойно и скромно.
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Andreir888
Наташа молодчинка, всё очень здраво и по делу!
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