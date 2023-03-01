Наталья Непряева: «Многие меня осуждают за то, что не фотографируюсь, не раздаю автографы. Но я не могу подвергать здоровье риску и три часа после гонки общаться с болельщиками»
Наталья Непряева объяснила, почему не фотографируется с болельщиками после гонок.
– И на Кубке России, и на «Чемпионских высотах» очень много болельщиков. Насколько приятнее бежать не на пустом стадионе, а в такой обстановке?
– Конечно, это добавляет адреналина и мотивации, ведь люди настолько искренне свои эмоции выплескивают, скандируют имена. Когда свое имя слышишь – это подбадривает.
Хотела бы поблагодарить болельщиков за то, что они приходят на наши соревнования. Хотя многие из них меня осуждают, наверное.
– За что?
– За то, что практически не фотографируюсь с ними, не раздаю автографы. Я хотела бы объяснить свою позицию. Сейчас стараюсь минимизировать любые контакты, особенно в местах скопления людей.
Очень многие сейчас болеют, в том числе и спортсмены. Многие либо в данный момент заболели, либо только-только переболели. У меня тоже за последнюю неделю дважды визуально проявлялись простудные признаки.
К счастью, ни во что большее это не переросло. Но я понимаю, что организм ослаблен, поскольку с набором спортивной формы больше риск подхватить какой-то вирус.
Знаю, что на меня обижаются за то, что отказываюсь морозиться и фотографироваться со всеми, но каждому нереально угодить. Я как профессиональный спортсмен не могу подвергать риску свое здоровье и три часа после гонки общаться с болельщиками.
Понимаю, что мне после гонки нужно по минимуму закатиться – из-за холодной и ветреной погоды, а не раздавать автографы и тем более фотографироваться и обниматься с болельщиками. Прошу меня понять, – сказала Непряева.
Серёга вон только и делает, что в сторис у всех мелькает, и это не мешает ему выступать. Потому что прекрасно понимает уровень и "значимость" данных соревнований. И что обратная связь с болельщиками, которые годами вживую не видят кумиров, куда важнее медальки, про которую уже осенью никто не вспомнит.
Впрочем, в сломанной парадигме Бородавочников, судя по высказываниям тренера и его подопечных, это и есть ЧМ/ОИ...