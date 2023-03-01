Наталья Непряева: «Многие меня осуждают за то, что не фотографируюсь, не раздаю автографы. Но я не могу подвергать здоровье риску и три часа после гонки общаться с болельщиками»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Чемпионские высоты Лыжи

Наталья Непряева объяснила, почему не фотографируется с болельщиками после гонок.

– И на Кубке России, и на «Чемпионских высотах» очень много болельщиков. Насколько приятнее бежать не на пустом стадионе, а в такой обстановке?

– Конечно, это добавляет адреналина и мотивации, ведь люди настолько искренне свои эмоции выплескивают, скандируют имена. Когда свое имя слышишь – это подбадривает.

Хотела бы поблагодарить болельщиков за то, что они приходят на наши соревнования. Хотя многие из них меня осуждают, наверное.

– За что?

– За то, что практически не фотографируюсь с ними, не раздаю автографы. Я хотела бы объяснить свою позицию. Сейчас стараюсь минимизировать любые контакты, особенно в местах скопления людей.

Очень многие сейчас болеют, в том числе и спортсмены. Многие либо в данный момент заболели, либо только-только переболели. У меня тоже за последнюю неделю дважды визуально проявлялись простудные признаки.

К счастью, ни во что большее это не переросло. Но я понимаю, что организм ослаблен, поскольку с набором спортивной формы больше риск подхватить какой-то вирус.

Знаю, что на меня обижаются за то, что отказываюсь морозиться и фотографироваться со всеми, но каждому нереально угодить. Я как профессиональный спортсмен не могу подвергать риску свое здоровье и три часа после гонки общаться с болельщиками.

Понимаю, что мне после гонки нужно по минимуму закатиться – из-за холодной и ветреной погоды, а не раздавать автографы и тем более фотографироваться и обниматься с болельщиками. Прошу меня понять, – сказала Непряева. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грюденфельдер
Ну хоть так , а то в противовес ниша занята блогершей которая бегает 1 гонку и то когда в настроении - зато на виду. Вчера был экстаз её фанатов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blast
ладно бы на кону стояли медали ЧМ или ОИ... Но тут, на чемпионате водокачки...
Серёга вон только и делает, что в сторис у всех мелькает, и это не мешает ему выступать. Потому что прекрасно понимает уровень и "значимость" данных соревнований. И что обратная связь с болельщиками, которые годами вживую не видят кумиров, куда важнее медальки, про которую уже осенью никто не вспомнит.

Впрочем, в сломанной парадигме Бородавочников, судя по высказываниям тренера и его подопечных, это и есть ЧМ/ОИ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий