Анастасия Кулешова: «Чего не хватает, чтобы зарубиться с Непряевой и Степановой? Может, подготовки, может, психологию надо менять»

Лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала свою бронзу на «Чемпионских высотах».

Кулешова стала третьей в коньковой «разделке» на 10 км, победила Вероника Степанова, второй стала Наталья Непряева.

– Конечно, эта гонка для меня успешная. Хочется всегда большего, профессиональные спортсмены стремятся к победе. Но призовое место – тоже хорошо.

– Чего пока не хватает, чтобы зарубиться за первое место с Непряевой и Степановой?

– Хороший вопрос, ха-ха. Наверное, это надо с тренером разговаривать. Может, подготовки не хватает. Может, психологию как‑то менять. У каждого спортсмена ведь свои тараканы…

– Какие у вас?

– Профессиональный спорт – это не только физическая форма, но и психологическая подготовленность, настрой.

Плюс погодные условия: кто‑то бежит хорошо по мягкой трассе в снегопад, кто‑то в солнце и сильный мороз. Я люблю зиму, снегопад, мне нормально, – сказала Кулешова.