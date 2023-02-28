Анастасия Кулешова: «Чего не хватает, чтобы зарубиться с Непряевой и Степановой? Может, подготовки, может, психологию надо менять»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Кулешова (Седова) Лыжи

Лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала свою бронзу на «Чемпионских высотах». 

Кулешова стала третьей в коньковой «разделке» на 10 км, победила Вероника Степанова, второй стала Наталья Непряева.

– Конечно, эта гонка для меня успешная. Хочется всегда большего, профессиональные спортсмены стремятся к победе. Но призовое место – тоже хорошо.

– Чего пока не хватает, чтобы зарубиться за первое место с Непряевой и Степановой?

– Хороший вопрос, ха-ха. Наверное, это надо с тренером разговаривать. Может, подготовки не хватает. Может, психологию как‑то менять. У каждого спортсмена ведь свои тараканы…

– Какие у вас?

– Профессиональный спорт – это не только физическая форма, но и психологическая подготовленность, настрой.

Плюс погодные условия: кто‑то бежит хорошо по мягкой трассе в снегопад, кто‑то в солнце и сильный мороз. Я люблю зиму, снегопад, мне нормально, – сказала Кулешова. 

4 комментария

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Надежда67
Настя ,все хорошо, но стартовать во всех гонках желательно по быстрее!Я помню,в эстафете ,все болелы смеялись,что Седову сначаланадо выпустить раньше, пусть пробежится,а потом бежать в гонке. Удачи !
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Booligan
ха-ха это Непряева так говорит
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Klen2005
Топора не хватает
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keylargo
Стартовать надо рещще и раскладыватся чечче)
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