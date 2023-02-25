«Юрий Викторович сказал: Маша, Наташа, давайте один раз и на все деньги. Так и сделали». Истомина о серебре в скиатлоне

Мария Истомина рассказала о конкуренции с олимпийской чемпионкой Натальей Непряевой.

Сегодня Непряева победила в скиатлоне на турнире «Чемпионские высоты» в Архангельской области, Истомина заняла второе место.

«Нам Юрий Викторович (Бородавко) сказал: Маша, Наташа, давайте один раз и на все деньги. Так и сделали.

Пробовала убежать от Непряевой в первый подъем, там где мы дали небольшой просвет. И на крайний подъем настраивалась полностью его отработать. Дистанционная скорость хорошая, идти могу, но рывка не получилось.

У меня была мини-операция, я не выступала с января. Потом провели сбор в Сочи, там было все нормально, а дальше готовилась через старты. Серебро – хорошо. Может, что-то не получилось, но результат отличный.

Я поборолась с Наташей, поборолась на финише. Хорошо, конечно, если бы я составила ей еще больше конкуренции», – сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».