«Юрий Викторович сказал: Маша, Наташа, давайте один раз и на все деньги. Так и сделали». Истомина о серебре в скиатлоне

Теги сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Непряева Мария Истомина Лыжи

Мария Истомина рассказала о конкуренции с олимпийской чемпионкой Натальей Непряевой.

Сегодня Непряева победила в скиатлоне на турнире «Чемпионские высоты» в Архангельской области, Истомина заняла второе место.

«Нам Юрий Викторович (Бородавко) сказал: Маша, Наташа, давайте один раз и на все деньги. Так и сделали.

Пробовала убежать от Непряевой в первый подъем, там где мы дали небольшой просвет. И на крайний подъем настраивалась полностью его отработать. Дистанционная скорость хорошая, идти могу, но рывка не получилось.

У меня была мини-операция, я не выступала с января. Потом провели сбор в Сочи, там было все нормально, а дальше готовилась через старты. Серебро – хорошо. Может, что-то не получилось, но результат отличный.

Я поборолась с Наташей, поборолась на финише. Хорошо, конечно, если бы я составила ей еще больше конкуренции», – сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».

1 комментарий

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Грюденфельдер
Кукла Маша, кукла Даша , и Наташа 😄
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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