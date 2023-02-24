Юрий Бородавко: «Выиграет ли Клэбо шесть золотых медалей на ЧМ? Все предпосылки к этому есть. Он постоянно совершенствуется»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мыслями о чемпионате мира по лыжным видам, который стартовал в Планице.

«Буду ли следить за чемпионатом мира? По возможности послежу, конечно. Нужно посмотреть на готовность соперников.

Думаю, у мужчин норвежцы все выиграют. У женщин, конечно, фаворитки — шведки. Но я думаю, что свои медали возьмут и норвежки, и финки, и немки, и американки.

Выиграет ли шесть золотых медалей? Все предпосылки к этому есть. Он постоянно совершенствуется.

Самая сложная для него гонка — марафон на 50 км, там все будет зависеть от », — сказал Бородавко.