Юрий Бородавко: «Выиграет ли Клэбо шесть золотых медалей на ЧМ? Все предпосылки к этому есть. Он постоянно совершенствуется»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мыслями о чемпионате мира по лыжным видам, который стартовал в Планице.
«Буду ли следить за чемпионатом мира? По возможности послежу, конечно. Нужно посмотреть на готовность соперников.
Думаю, у мужчин норвежцы все выиграют. У женщин, конечно, фаворитки — шведки. Но я думаю, что свои медали возьмут и норвежки, и финки, и немки, и американки.
Выиграет ли Клэбо шесть золотых медалей? Все предпосылки к этому есть. Он постоянно совершенствуется.
Самая сложная для него гонка — марафон на 50 км, там все будет зависеть от Ииво Нисканена», — сказал Бородавко.
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