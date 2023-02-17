Вероника Степанова: «Став мастером спорта по лыжам к 18 годам, вы делаете серьезную заявку на будущее. Вам будут рады в университетах, силовых ведомствах и не только»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова объяснила, почему лыжникам стоит стремиться к званию мастера спорта.

«Мне кажется правильным поставить себе цель стать мастером спорта. Вообще, это гениальное изобретение СССР, которое, к счастью, сохранили. Мои немецкие, швейцарские, норвежские подруги приходили в восторг, узнав, что в России есть четкая, формальная грань, которая отделяет хорошего физкультурника-любителя от атлета-профессионала.

Я не хочу здесь спорить, правильно это или нет, но, став мастером спорта по лыжным гонкам к 17-18 годам, вы делаете серьезную такую заявку на будущее – вам будут рады и во многих университетах, и в силовых ведомствах. И не только.

После Олимпиады в Пекине мой круг знакомств расширился на одного очень успешного бизнесмена, что называется, «из первой сотни». Он прямо сказал, что поставил задачу своим HR при приеме на работу отдавать предпочтение «цикликам» – лыжникам, биатлонистам, велосипедистам и так далее. Потому что мы умеем много пахать, терпеть и, если надо, прибавить на финише. Говорит, чрезвычайно полезные качества в работе, в которых его фирмы заинтересованы» – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

12 комментариев

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encaro_one
>> Мои немецкие, швейцарские, норвежские подруги приходили в восторг
RT не меняется со своими "болгары восхитились".
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ivan 07
Серьезно сделала заявку жить и получать зарплату за чужой счет.
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Hardy
лучше бы упор на мозги делала
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0
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Дмитрий
Ответ frol92
Очень успешный бизнесмен делает ставку на спортсменов из циклических видов спорта из за того что они умеют пахать и терпеть? Что за бизнес такой? Если только грузчиками или на сельхозработы с такими личными качествами могут взять. Ну или встает вопрос об успешности данного бизнесмена при подборе кадров.
Яндекс доставка в условном Абакане зимой, потому что там снег не убирают
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Антиполитпроект
Тебе будут рады теперь только в одном городе Нидерландов
0
-1
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Дмитрий
Очень быстрое перемещение по снегу с помощью пластиковых палок как помогает получить специальность или защите закона?
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Алекс Я
Ответ Красный чай
В силовых ведомствах тебе будут рады если ты злой, агрессивный и готовый исполнить любой приказ и никакие лыжи не нужны.
С такими характеристиками прямой путь в либералы.
+2
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-6
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Регион-36
Ну так и иди, в силовое ведомство, правда там, как и в большинстве сфер, мозги требуются, а не тупо бегать/прыгать/скакать )
Успешный бизнесмен, из первой сотни" при приеме на работу отдавать предпочтение «цикликам» .. Потому что мы умеем много пахать, терпеть и, если надо, прибавить на финише."
Прям собачки беговые, в упряжках.
В остальном, опять мозги нужны, хоть обпашись, если ты два плюс два, сложить не можешь ))
+3
-1
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petr
оЙ -д======а
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-2
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Назар Игорь
Подтверждение правила "Сила есть - ума не надо" Один мастер спорта по самбо тоже достиг высот небывалых.
+3
0
+3
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Красный чай
В силовых ведомствах тебе будут рады если ты злой, агрессивный и готовый исполнить любой приказ и никакие лыжи не нужны.
+2
0
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frol92
Очень успешный бизнесмен делает ставку на спортсменов из циклических видов спорта из за того что они умеют пахать и терпеть?

Что за бизнес такой? Если только грузчиками или на сельхозработы с такими личными качествами могут взять.
Ну или встает вопрос об успешности данного бизнесмена при подборе кадров.
+13
-1
+12
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