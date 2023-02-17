Вероника Степанова: «Став мастером спорта по лыжам к 18 годам, вы делаете серьезную заявку на будущее. Вам будут рады в университетах, силовых ведомствах и не только»
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова объяснила, почему лыжникам стоит стремиться к званию мастера спорта.
«Мне кажется правильным поставить себе цель стать мастером спорта. Вообще, это гениальное изобретение СССР, которое, к счастью, сохранили. Мои немецкие, швейцарские, норвежские подруги приходили в восторг, узнав, что в России есть четкая, формальная грань, которая отделяет хорошего физкультурника-любителя от атлета-профессионала.
Я не хочу здесь спорить, правильно это или нет, но, став мастером спорта по лыжным гонкам к 17-18 годам, вы делаете серьезную такую заявку на будущее – вам будут рады и во многих университетах, и в силовых ведомствах. И не только.
После Олимпиады в Пекине мой круг знакомств расширился на одного очень успешного бизнесмена, что называется, «из первой сотни». Он прямо сказал, что поставил задачу своим HR при приеме на работу отдавать предпочтение «цикликам» – лыжникам, биатлонистам, велосипедистам и так далее. Потому что мы умеем много пахать, терпеть и, если надо, прибавить на финише. Говорит, чрезвычайно полезные качества в работе, в которых его фирмы заинтересованы» – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».
RT не меняется со своими "болгары восхитились".
Успешный бизнесмен, из первой сотни" при приеме на работу отдавать предпочтение «цикликам» .. Потому что мы умеем много пахать, терпеть и, если надо, прибавить на финише."
Прям собачки беговые, в упряжках.
В остальном, опять мозги нужны, хоть обпашись, если ты два плюс два, сложить не можешь ))
Что за бизнес такой? Если только грузчиками или на сельхозработы с такими личными качествами могут взять.
Ну или встает вопрос об успешности данного бизнесмена при подборе кадров.