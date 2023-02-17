Вероника Степанова: «Став мастером спорта по лыжам к 18 годам, вы делаете серьезную заявку на будущее. Вам будут рады в университетах, силовых ведомствах и не только»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова объяснила, почему лыжникам стоит стремиться к званию мастера спорта.

«Мне кажется правильным поставить себе цель стать мастером спорта. Вообще, это гениальное изобретение СССР, которое, к счастью, сохранили. Мои немецкие, швейцарские, норвежские подруги приходили в восторг, узнав, что в России есть четкая, формальная грань, которая отделяет хорошего физкультурника-любителя от атлета-профессионала.

Я не хочу здесь спорить, правильно это или нет, но, став мастером спорта по лыжным гонкам к 17-18 годам, вы делаете серьезную такую заявку на будущее – вам будут рады и во многих университетах, и в силовых ведомствах. И не только.

После Олимпиады в Пекине мой круг знакомств расширился на одного очень успешного бизнесмена, что называется, «из первой сотни». Он прямо сказал, что поставил задачу своим HR при приеме на работу отдавать предпочтение «цикликам» – лыжникам, биатлонистам, велосипедистам и так далее. Потому что мы умеем много пахать, терпеть и, если надо, прибавить на финише. Говорит, чрезвычайно полезные качества в работе, в которых его фирмы заинтересованы» – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».