Сергей Устюгов планирует выступить в спринте и эстафете на турнире «Чемпионские высоты»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам планирует выступить в спринте и эстафете на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Об этом сообщил главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа .

– Подготовка проходит отлично. 13 февраля наши лыжники уже заехали в Малиновку. Все в плановом режиме. Сам я пока не там, буду 20‑го числа. Но спортсмены заехали. Говорят, что все в целом отлично, неплохо.

– Сергей Устюгов тоже уже в Архангельской области?

– Да, он тоже там со всеми с 13‑го числа. Готовится в штатном режиме со всеми, но по индивидуальному плану.

– Известно уже, какие гонки он побежит?

– На данный момент сказать не могу. Приедем непосредственно в Малиновку и будем решать вместе с тренерским штабом по каждому спортсмену, кто какую гонку побежит.

Думаю, Сергей точно поучаствует в спринте и эстафете как минимум. По индивидуальным гонкам на длинные дистанции будет зависеть от его состояния, – сказал Турышев.