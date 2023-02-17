Сергей Устюгов планирует выступить в спринте и эстафете на турнире «Чемпионские высоты»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Турышев Сергей Устюгов Чемпионские высоты Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов планирует выступить в спринте и эстафете на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Об этом сообщил главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа Сергей Турышев.

– Подготовка проходит отлично. 13 февраля наши лыжники уже заехали в Малиновку. Все в плановом режиме. Сам я пока не там, буду 20‑го числа. Но спортсмены заехали. Говорят, что все в целом отлично, неплохо.

– Сергей Устюгов тоже уже в Архангельской области?

– Да, он тоже там со всеми с 13‑го числа. Готовится в штатном режиме со всеми, но по индивидуальному плану.

– Известно уже, какие гонки он побежит?

– На данный момент сказать не могу. Приедем непосредственно в Малиновку и будем решать вместе с тренерским штабом по каждому спортсмену, кто какую гонку побежит.

Думаю, Сергей точно поучаствует в спринте и эстафете как минимум. По индивидуальным гонкам на длинные дистанции будет зависеть от его состояния, – сказал Турышев.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений - 79
Ответ petr
Где , где щеглот -фасссс!!!
Не буди лихо пока оно тихо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
petr
Где , где щеглот -фасссс!!!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SkierNSK
Заголовок не соответствует содержанию новости. Это не планы Устюгова, а мысли Турышева, да ещё и не точно привидённые.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий