Белорусская лыжница Королева о выступлениях на Кубке России: «Хорошо, что нас вообще допускают, дают возможность соревноваться. А протоколы? Нету и нету»

Белорусская лыжница Анна Королева рассказала о выступлениях на Кубке России в текущем сезоне.

– В этом сезоне сборная Беларуси выступает на Кубке России чуть ли не тайно, потому что в итоговых протоколах вашей команды нет. Вам объяснили, почему проблема так и не решена?

– Если я правильно поняла, Минспорта России вроде как против.

– Сейчас об этом что-то известно?

– Я сейчас не интересуюсь этой темой. Хорошо, что нас вообще допускают, дают возможность бежать и соревноваться. А протоколы? Нету и нету. Но кто нами интересуется, всегда может найти в тех же онлайн-протоколах, потому что там мы есть. <...>

– На фото с награждения вы с сертификатом. Биатлонистам в конце прошлого сезона, когда они соревновались в России, призовые не давали. Довольны ли вы?

– Призовые – всегда приятно. Я благодарна ФЛГР за то, что белорусам их выплачивают.

– Дома платят столько же?

– Дома платят в разы меньше, что сопоставимо с конкуренцией. У нас по сто человек в группе, как в России, не бежит, – сказала Королева.