Александр Легков: «Иностранные коллеги, за исключением норвежцев, скучают по нам. Говорят: давайте возвращайтесь, мы хотим, чтобы вы выступали с нами»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, что иностранные лыжники в личных разговорах поддерживают возвращение России на международную арену.

 «У МОК четкой позиции нет, одни разговоры. На заборе тоже написано «там дрова», здесь тоже самое.

Что касается возможных бойкотов, у меня есть информация, что многие иностранные лыжники, наши иностранные коллеги (за исключением, наверное, норвежцев) очень рады нам.

Они говорят, что скучают по нам. «Давайте возвращайтесь, мы хотим, чтобы вы выступали с нами!» Но они это говорят не для общественности, не в СМИ, а в личных разговорах.

А если политики каких‑то стран хотят устроить бойкот из‑за нас – это их проблемы. Надеюсь, в головах у них что‑то поменяется. МОК в конце концов должен выразить четкую позицию.

Я очень надеюсь, что наши спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры, пускай даже под нейтральным статусом.

Я за то, чтобы даже в нейтральном статусе наши спортсмены поехали и завоевывали медали. Все прекрасно знают, откуда они, что за страна», – сказал Легков.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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4 комментария

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BeastI666I
Ответ frol92
Ну да, так и вижу как какой нибудь Поромаа ,например, звонит Большунову и говорит: "Скучно без тебя, Саня. Хочу чтобы ты выступал с нами на Кубке мира. А то ,что я в СМИ говорю, это ты не обращай внимания😁
реально это бред... даже стыдно за наших спорстменов, которые соглашаются это произносить ...
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BeastI666I
хватит нести эту чушь! стыдно уже за вас... понятно, что заставляют говорить, но не все же соглашаются. не забывайте про достоинство! кто с вами хочет кататься?! вообще не верю ни единому слову!
+1
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+1
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Groove
А зачем им лишние конкуренты за медали, очки и призовые? Конечно есть риск что со временем призовые упадут из за спада интереса, но это если и будет то далеко не сразу.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
Ну да, так и вижу как какой нибудь Поромаа ,например, звонит Большунову и говорит: "Скучно без тебя, Саня. Хочу чтобы ты выступал с нами на Кубке мира. А то ,что я в СМИ говорю, это ты не обращай внимания😁
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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