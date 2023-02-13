Александр Легков: «Иностранные коллеги, за исключением норвежцев, скучают по нам. Говорят: давайте возвращайтесь, мы хотим, чтобы вы выступали с нами»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, что иностранные лыжники в личных разговорах поддерживают возвращение России на международную арену.

«У четкой позиции нет, одни разговоры. На заборе тоже написано «там дрова», здесь тоже самое.

Что касается возможных бойкотов, у меня есть информация, что многие иностранные лыжники, наши иностранные коллеги (за исключением, наверное, норвежцев) очень рады нам.

Они говорят, что скучают по нам. «Давайте возвращайтесь, мы хотим, чтобы вы выступали с нами!» Но они это говорят не для общественности, не в СМИ, а в личных разговорах.

А если политики каких‑то стран хотят устроить бойкот из‑за нас – это их проблемы. Надеюсь, в головах у них что‑то поменяется. МОК в конце концов должен выразить четкую позицию.

Я очень надеюсь, что наши спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры, пускай даже под нейтральным статусом.

Я за то, чтобы даже в нейтральном статусе наши спортсмены поехали и завоевывали медали. Все прекрасно знают, откуда они, что за страна», – сказал Легков.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»