Более 140 горнолыжников призвали FIS активизировать усилия по борьбе с климатическими изменениями в мире

Некоммерческая организация Protect Our Winter (POW) призвала Международную федерацию лыжного спорта (FIS) активизировать усилия по борьбе с изменениями климата и защите окружающей среды.

Под обращением POW подписались более 140 горнолыжников. В их числе – , , , , чемпионы Мирового тура по фрирайду Арианна Трикоми и Ксавье де ле Рю и другие.

«Мир соревновательного зимнего спорта прямо сейчас ощущает влияние изменений климата.

Соревнования отменяются из-за экстремальных погодных явлений или отсутствия снега, склоны для предсезонных тренировок становятся менее доступными, а уровень травматизма увеличивается из-за низкого качества или отсутствия естественного снега.

Новое исследование показывает, что все предыдущие олимпийские столицы, кроме одной (Саппоро), к 2080 году будут слишком теплыми и сухими для проведения безопасных и справедливых зимних Игр. <...>

Многие считают, что действия FIS в отношении борьбы с изменениями климата слишком медленны и ограничены, чтобы соответствовать масштабу проблемы, а предпринятые ими действия не обладают необходимой прозрачностью», – говорится в обращении POW.

Организация призывает FIS разработать стратегию устойчивого развития в соответствии с обязательствами в рамках программы ООН «Спорт для борьбы с изменениями климата» и представить ее общественности до начала сезона-2024/25.