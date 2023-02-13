Более 140 горнолыжников призвали FIS активизировать усилия по борьбе с климатическими изменениями в мире
Некоммерческая организация Protect Our Winter (POW) призвала Международную федерацию лыжного спорта (FIS) активизировать усилия по борьбе с изменениями климата и защите окружающей среды.
Под обращением POW подписались более 140 горнолыжников. В их числе – Микаэла Шиффрин, Александр Омодт Кильде, Федерика Бриньоне, Марта Бассино, чемпионы Мирового тура по фрирайду Арианна Трикоми и Ксавье де ле Рю и другие.
«Мир соревновательного зимнего спорта прямо сейчас ощущает влияние изменений климата.
Соревнования отменяются из-за экстремальных погодных явлений или отсутствия снега, склоны для предсезонных тренировок становятся менее доступными, а уровень травматизма увеличивается из-за низкого качества или отсутствия естественного снега.
Новое исследование показывает, что все предыдущие олимпийские столицы, кроме одной (Саппоро), к 2080 году будут слишком теплыми и сухими для проведения безопасных и справедливых зимних Игр. <...>
Многие считают, что действия FIS в отношении борьбы с изменениями климата слишком медленны и ограничены, чтобы соответствовать масштабу проблемы, а предпринятые ими действия не обладают необходимой прозрачностью», – говорится в обращении POW.
Организация призывает FIS разработать стратегию устойчивого развития в соответствии с обязательствами в рамках программы ООН «Спорт для борьбы с изменениями климата» и представить ее общественности до начала сезона-2024/25.
Миллиарды машин, войны, заводы, отходы, а они в фис пишут))