Более 140 горнолыжников призвали FIS активизировать усилия по борьбе с климатическими изменениями в мире

Теги горные лыжи Микаэла Шиффрин Федерика Бриньоне Александр Омодт Кильде Марта Бассино Экология Лыжи

Некоммерческая организация Protect Our Winter (POW) призвала Международную федерацию лыжного спорта (FIS) активизировать усилия по борьбе с изменениями климата и защите окружающей среды.

Под обращением POW подписались более 140 горнолыжников. В их числе – Микаэла Шиффрин, Александр Омодт Кильде, Федерика Бриньоне, Марта Бассино, чемпионы Мирового тура по фрирайду Арианна Трикоми и Ксавье де ле Рю и другие. 

«Мир соревновательного зимнего спорта прямо сейчас ощущает влияние изменений климата.

Соревнования отменяются из-за экстремальных погодных явлений или отсутствия снега, склоны для предсезонных тренировок становятся менее доступными, а уровень травматизма увеличивается из-за низкого качества или отсутствия естественного снега. 

Новое исследование показывает, что все предыдущие олимпийские столицы, кроме одной (Саппоро), к 2080 году будут слишком теплыми и сухими для проведения безопасных и справедливых зимних Игр. <...>

Многие считают, что действия FIS в отношении борьбы с изменениями климата слишком медленны и ограничены, чтобы соответствовать масштабу проблемы, а предпринятые ими действия не обладают необходимой прозрачностью», – говорится в обращении POW. 

Организация призывает FIS разработать стратегию устойчивого развития в соответствии с обязательствами в рамках программы ООН «Спорт для борьбы с изменениями климата» и представить ее общественности до начала сезона-2024/25. 

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1 комментарий

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Vladlen Mironov
Так смешно, когда бороться с изменениями климата требуют от ФИС)
Миллиарды машин, войны, заводы, отходы, а они в фис пишут))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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