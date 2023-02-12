Бородавко о россиянах в «сборной беженцев» на Олимпиаде: «Конечно, это бред. Люди с больным воображением уже не знают, что придумать»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал бредом предложение министра Польши Камиля Бортничука о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в составе «сборной беженцев». «Конечно, это бред. По-другому вообще трудно назвать. Они пытаются навязать свои идеи. Пусть они больше отвечают за свои поступки, чем рекомендуют что-то нашей стране.

Эти люди просто с больным воображением, они уже не знают, что придумать. Я просто не знаю, как эти люди будут жить, когда российские спортсмены получат право участвовать в Олимпиаде, как они переживут это.

Наверное, всех хватит инфаркт. У нас есть руководители, которые знают, как поступить, чтобы постоять за честь страны», – сказал Бородавко.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси