Бородавко о россиянах в «сборной беженцев» на Олимпиаде: «Конечно, это бред. Люди с больным воображением уже не знают, что придумать»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал бредом предложение министра Польши Камиля Бортничука о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в составе «сборной беженцев».   «Конечно, это бред. По-другому вообще трудно назвать. Они пытаются навязать свои идеи. Пусть они больше отвечают за свои поступки, чем рекомендуют что-то нашей стране.

Эти люди просто с больным воображением, они уже не знают, что придумать. Я просто не знаю, как эти люди будут жить, когда российские спортсмены получат право участвовать в Олимпиаде, как они переживут это.

Наверное, всех хватит инфаркт. У нас есть руководители, которые знают, как поступить, чтобы постоять за честь страны», – сказал Бородавко.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

7 комментариев

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murzzzzzilka
Ответ Геннадий Тимченко
Чтобы пοстοять за честь стρаны, о которой так пекутся Бородавко и К°, былο бы честно отправить действующих спορтсменов-οфицерοв Миноδοροны в зοну прοведения CΒΟ, ведь их пοдгοтοвка на пορядοк выше, чем у "случайнο мοδилизовαннοгο гραждαнинα"
Как-нибудь без укромнений на эту тему обойдёмся, ладно?:)
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Геннадий Тимченко
Ответ evgeniy
То, что у них высокая функциональная подготовка (ну у биатлонистов еще умение стрелять из мелкашки) вовсе не означает, что они готовы к боевым действиям. Да, если готовить их целенаправленно, хотя бы пару месяцев, от них отдачи будет больше, но всяко не на порядок. Приходилось слышать об исследованиях КГБ в 80е., на тему: спортсмены какого вида наиболее приспособлены к боевой обстановке. Так это ни разу не лыжники и не биатлонисты.
Соглашусь с вами, что от Губерниева, с учётом полученной им Почётной грамоты Министра обοροны Рοссийскοй Федеραции — за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вοορужённые Силы Рοссийскοй Федеρации, ТАМ пользы было бы гораздо больше👍
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evgeniy
Ответ Геннадий Тимченко
Чтобы пοстοять за честь стρаны, о которой так пекутся Бородавко и К°, былο бы честно отправить действующих спορтсменов-οфицерοв Миноδοροны в зοну прοведения CΒΟ, ведь их пοдгοтοвка на пορядοк выше, чем у "случайнο мοδилизовαннοгο гραждαнинα"
То, что у них высокая функциональная подготовка (ну у биатлонистов еще умение стрелять из мелкашки) вовсе не означает, что они готовы к боевым действиям. Да, если готовить их целенаправленно, хотя бы пару месяцев, от них отдачи будет больше, но всяко не на порядок. Приходилось слышать об исследованиях КГБ в 80е., на тему: спортсмены какого вида наиболее приспособлены к боевой обстановке. Так это ни разу не лыжники и не биатлонисты.
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Sawka-promakawka
Ответ maxell
Люто плюсую👍👍👍
Из Грузии плюсуешь?
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Alestern
не, ну серьезно, что это несерьезно )..
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maxell
Ответ Геннадий Тимченко
Чтобы пοстοять за честь стρаны, о которой так пекутся Бородавко и К°, былο бы честно отправить действующих спορтсменов-οфицерοв Миноδοροны в зοну прοведения CΒΟ, ведь их пοдгοтοвка на пορядοк выше, чем у "случайнο мοδилизовαннοгο гραждαнинα"
Люто плюсую👍👍👍
+1
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Чтобы пοстοять за честь стρаны, о которой так пекутся Бородавко и К°, былο бы честно отправить действующих спορтсменов-οфицерοв Миноδοροны в зοну прοведения CΒΟ, ведь их пοдгοтοвка на пορядοк выше, чем у "случайнο мοδилизовαннοгο гραждαнинα"
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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