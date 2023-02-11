Горные лыжи. Чемпионат мира. Флури выиграла золото в скоростном спуске, Ортлиб – 2-я, Сутер – 3-я

Швейцарская горнолыжница Ясмин Флури выиграла золото в скоростном спуске на чемпионате мира в Мерибеле.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Мерибель, Франция

Женщины

Скоростной спуск

1. Ясмин Флури (Швейцария) – 1.28,03

2. Нина Ортлиб (Австрия) – 0,04

3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,12

4. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,37

4. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,37

6. Илка Штухец (Словения) – 0,42

7. Стефани Венье (Австрия) – 0,57

8. Кира Вайдле (Германия) – 0,61

9. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,71

10. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,84