Горные лыжи. Чемпионат мира. Флури выиграла золото в скоростном спуске, Ортлиб – 2-я, Сутер – 3-я

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Швейцарская горнолыжница Ясмин Флури выиграла золото в скоростном спуске на чемпионате мира в Мерибеле. 

Горные лыжи

Чемпионат мира

Мерибель, Франция

Женщины

Скоростной спуск

1. Ясмин Флури (Швейцария) – 1.28,03

2. Нина Ортлиб (Австрия) – 0,04

3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,12

4. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,37

4. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,37

6. Илка Штухец (Словения) – 0,42

7. Стефани Венье (Австрия) – 0,57

8. Кира Вайдле (Германия) – 0,61

9. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,71

10. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,84

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3 комментария

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Neo31
Ответ Rygeek
Солнышко повлияло. Провалились не только итальянки, но и австрийки, кроме Ортлиб, Мувинкель та же. Подозреваю, снег уже изначально был мягким. Первые номера успели проскочить, а дальше трасса начала разбиваться. Обычно такое только в слаломе бывает, там топ-7 первыми стартуют. А в скоростном спуске топы стартуют уже во втором десятке, самые-самые ближе к двадцатке даже. В общем, свезло Ясмин крупно. Хотя и сама молодец, раз прошла лучше вчерашнего времени Годжи на тренировке.
австрийки все в топ-10, двое 4 место поделили - какой же это провал?) а вот про разбивающуюся трассу да, мысль тоже была..
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Rygeek
Ответ Neo31
Вот и у женщин первый по-настоящему неожиданный победитель объявился на уровне Кроуфорда в мужском супере. И прорыв у Швейцарии, а то в первые дни все их фавориты прям в полосу невезения попали. Итальянки все дружно провалились сегодня, и тут однозначно сложно сказать, что в первую очередь повлияло - недавняя трагедия с Фанкини или мб плохой сервис...потому что все проигрывали как-то последовательно на каждом участке. Хотелось медаль для Илки, но увы не судьба, как и у Лары, но у той спуск не ахти весь сезон.
Солнышко повлияло. Провалились не только итальянки, но и австрийки, кроме Ортлиб, Мувинкель та же. Подозреваю, снег уже изначально был мягким. Первые номера успели проскочить, а дальше трасса начала разбиваться. Обычно такое только в слаломе бывает, там топ-7 первыми стартуют. А в скоростном спуске топы стартуют уже во втором десятке, самые-самые ближе к двадцатке даже. В общем, свезло Ясмин крупно. Хотя и сама молодец, раз прошла лучше вчерашнего времени Годжи на тренировке.
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Neo31
Вот и у женщин первый по-настоящему неожиданный победитель объявился на уровне Кроуфорда в мужском супере. И прорыв у Швейцарии, а то в первые дни все их фавориты прям в полосу невезения попали.

Итальянки все дружно провалились сегодня, и тут однозначно сложно сказать, что в первую очередь повлияло - недавняя трагедия с Фанкини или мб плохой сервис...потому что все проигрывали как-то последовательно на каждом участке.

Хотелось медаль для Илки, но увы не судьба, как и у Лары, но у той спуск не ахти весь сезон.
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