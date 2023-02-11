Горные лыжи. Чемпионат мира. Флури выиграла золото в скоростном спуске, Ортлиб – 2-я, Сутер – 3-я
Швейцарская горнолыжница Ясмин Флури выиграла золото в скоростном спуске на чемпионате мира в Мерибеле.
Горные лыжи
Чемпионат мира
Мерибель, Франция
Женщины
Скоростной спуск
1. Ясмин Флури (Швейцария) – 1.28,03
2. Нина Ортлиб (Австрия) – 0,04
3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,12
4. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,37
4. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,37
6. Илка Штухец (Словения) – 0,42
7. Стефани Венье (Австрия) – 0,57
8. Кира Вайдле (Германия) – 0,61
9. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,71
10. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,84
Итальянки все дружно провалились сегодня, и тут однозначно сложно сказать, что в первую очередь повлияло - недавняя трагедия с Фанкини или мб плохой сервис...потому что все проигрывали как-то последовательно на каждом участке.
Хотелось медаль для Илки, но увы не судьба, как и у Лары, но у той спуск не ахти весь сезон.