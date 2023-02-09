Швеция изучит возможность организации зимних Олимпийских игр-2030.

В Олимпийском комитете Швеции сообщили, что эксперты изучат такую возможность до лета.

«Предварительное изучение вопроса покажет, как Олимпийские и Паралимпийские игры могут быть проведены в зависимости от условий в Швеции. У нас уже есть почти все арены, необходимые для проведения крупнейших зимних соревнований», – пояснил исполняющий обязанности председателя комитета Андерс Ларссон.

Стокгольм принимал Олимпийские игры 1912 года. Швеция участвовала в выборах зимних Олимпийских игр 2026 года, но проиграла борьбу Италии.

На проведение Игр-2030 претендуют японский Саппоро и американский Солт-Лейк-Сити.