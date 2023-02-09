Швеция изучит возможность организации зимних Олимпийских игр-2030

Теги НОК Швеции Олимпиада-2030 Лыжи

Швеция изучит возможность организации зимних Олимпийских игр-2030.

В Олимпийском комитете Швеции сообщили, что эксперты изучат такую возможность до лета.

«Предварительное изучение вопроса покажет, как Олимпийские и Паралимпийские игры могут быть проведены в зависимости от условий в Швеции. У нас уже есть почти все арены, необходимые для проведения крупнейших зимних соревнований», – пояснил исполняющий обязанности председателя комитета Андерс Ларссон. 

Стокгольм принимал Олимпийские игры 1912 года. Швеция участвовала в выборах зимних Олимпийских игр 2026 года, но проиграла борьбу Италии. 

На проведение Игр-2030 претендуют японский Саппоро и американский Солт-Лейк-Сити.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shtirly
Правильно делают. Надо создавать искусственно конкуренцию штатам. Второй олимпиады в европе подряд не будет. Соответственно отдадут при "острой борьбе" Солт лейк сити.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Огюст
Лучше в Швеции ,только не в Солт -Лейк - Сити !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Ну давайте Шведы не подведите. Надоели ОИ в Азии и Сев Америке.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Скандинавы зажмотят, к гадалке не ходи. Норвеги могли бы, у них сейчас денег побольше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий