Юрий Бородавко: «Большунов не достиг всех целей, которые ставит перед собой. Надеюсь, он еще долго будет радовать нас результатами»
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов еще не достиг всех своих целей в спорте.
– Нет ли мыслей у Александра завершить карьеру без международных соревнований?
– Александр еще достаточно молодой спортсмен. Он не достиг всех целей, которые ставит перед собой. Надеюсь, он еще долгое время будет радовать нас своими результатами. Конечно, я не могу сказать, какие мысли его посещают – это лучше у него спросить.
– Готов ли он ехать на Олимпиаду и чемпионат мира без флага и гимна?
– Опять же, это вопрос к Александру, поскольку он уже взрослый и самостоятельный человек, который вправе сам принимать решения.
– Какие планы Александра на предстоящий чемпионат России? Он будет участвовать во всех гонках?
– Перед чемпионатом России еще будут «Чемпионские вершины», которые пройдут в Малиновке. Если будут какие-то вопросы по состоянию Саши, тогда может быть будем обсуждать пропуск каких-то дистанций, – рассказал Бородавко.
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
Как звучит, а?