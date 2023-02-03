Рейс-директор FIS о тренировках Ступак в Тоблахе: «Знаем, откуда она взяла тренировочный жилет. Это больше не повторится, он только для участников гонки»

Теги Кубок мира FIS Юлия Ступак (Белорукова) Михал Ламплот Лыжи

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот прокомментировал новость о том, что российская лыжница Юлия Ступак тренируется в итальянском Тоблахе на трассах Кубка мира.

Ступак была в тренировочном жилете участников Кубка мира, который дает доступ к посещению трассы.

– Я слышал, что там была Юлия Ступак. Знаем, откуда она взяла тренировочный жилет. Мы поговорили с командой и сказали им, что жилет предназначен только для спортсменов, которые будут участвовать в гонке. Это больше не повторится.

– Будут ли какие-то санкции по отношению к тем, кто дал ей жилет?

– Нет, никаких санкций, дело закрыто. Повторю, жилет должны использовать только спортсмены и менеджеры, которые участвуют в соревнованиях. Так мы можем контролировать, кто выходит на трассу, – сказал Ламплот. 

9 комментариев

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Щеглот
Ответ Надежда67
А Вы не считайте деньги в чужих карманах.Большунов семью всю свою в Сочи привез,Вы же не спрашиваете за чей счет ?
так это мои деньги в ее карманах, чтобы мне не посчитать. Мои налоги и нашего завода. Я считаю, что денег у ступак в карманах быть не должно, им там не место. По Большунову никаких вопросов, человек трудится.
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Елена Бабушкина
Ступак ведь точно знает, что официальные тренировки только для команд и спортсменов, для участников соревнований.
Вот зачем надо лишний раз нарушать правила?
Можно прийти в другое время, на соседнюю трассу.
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Надежда67
Ответ Щеглот
За какие такие свои? Откуда у нее свои? Она же за весь год палец о палец не ударила.
А Вы не считайте деньги в чужих карманах.Большунов семью всю свою в Сочи привез,Вы же не спрашиваете за чей счет ?
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Щеглот
Ответ Надежда67
Большунов в Сочи,с командой .А Юля за свои, в Италии
За какие такие свои? Откуда у нее свои? Она же за весь год палец о палец не ударила.
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Надежда67
Ответ Щеглот
Да что она вообще там делает, черт побери??!! Король лыж Большунов не считает зазорным трениться в малиновке, все устраивает; а этой дармоедке ниже италии не комильфо. Не ее уровень. Вяльбиха вообще с катушек слетела, не команда а колхоз.
Большунов в Сочи,с командой .А Юля за свои, в Италии
0
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Елена Бабушкина
Стопудово, Крамер дал
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+3
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закрыт по беспределу
Жди ответа от Степановой
+3
0
+3
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Щеглот
Да что она вообще там делает, черт побери??!! Король лыж Большунов не считает зазорным трениться в малиновке, все устраивает; а этой дармоедке ниже италии не комильфо. Не ее уровень. Вяльбиха вообще с катушек слетела, не команда а колхоз.
+2
-3
-1
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Елена Бабушкина
По факту, любой человек может взять(или украсть) жилет и прийти на тренировку с топ-лыжниками. Прикольно
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