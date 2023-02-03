Рейс-директор FIS о тренировках Ступак в Тоблахе: «Знаем, откуда она взяла тренировочный жилет. Это больше не повторится, он только для участников гонки»

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта ( ) Михал Ламплот прокомментировал новость о том, что российская лыжница тренируется в итальянском Тоблахе на трассах Кубка мира.

Ступак была в тренировочном жилете участников Кубка мира, который дает доступ к посещению трассы.

– Я слышал, что там была Юлия Ступак. Знаем, откуда она взяла тренировочный жилет. Мы поговорили с командой и сказали им, что жилет предназначен только для спортсменов, которые будут участвовать в гонке. Это больше не повторится.

– Будут ли какие-то санкции по отношению к тем, кто дал ей жилет?

– Нет, никаких санкций, дело закрыто. Повторю, жилет должны использовать только спортсмены и менеджеры, которые участвуют в соревнованиях. Так мы можем контролировать, кто выходит на трассу, – сказал Ламплот.