Рейс-директор FIS о тренировках Ступак в Тоблахе: «Знаем, откуда она взяла тренировочный жилет. Это больше не повторится, он только для участников гонки»
Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот прокомментировал новость о том, что российская лыжница Юлия Ступак тренируется в итальянском Тоблахе на трассах Кубка мира.
Ступак была в тренировочном жилете участников Кубка мира, который дает доступ к посещению трассы.
– Я слышал, что там была Юлия Ступак. Знаем, откуда она взяла тренировочный жилет. Мы поговорили с командой и сказали им, что жилет предназначен только для спортсменов, которые будут участвовать в гонке. Это больше не повторится.
– Будут ли какие-то санкции по отношению к тем, кто дал ей жилет?
– Нет, никаких санкций, дело закрыто. Повторю, жилет должны использовать только спортсмены и менеджеры, которые участвуют в соревнованиях. Так мы можем контролировать, кто выходит на трассу, – сказал Ламплот.
Вот зачем надо лишний раз нарушать правила?
Можно прийти в другое время, на соседнюю трассу.