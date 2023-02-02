Татьяна Сорина: «Готова бегать под нейтральным флагом. Времени для реализации спортивных планов у меня осталось не так много»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Татьяна Сорина рассказала, готова ли участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

– Готовы ли лично вы, когда вернетесь к гонкам, выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом: без флага и гимна?

– Пока тяжело об этом рассуждать. Хочу думать и верить, что мы побежим на Олимпиаде. Хочется видеть наш флаг и слышать наш гимн. Однозначно этого очень не хватает, особенно на Олимпиаде! Мы ведь уже две зимних Олимпиады были лишены этого.

Но если эту возможность нам не предоставят, то готова бегать под нейтральным флагом. Времени у меня осталось не так много для реализации своих спортивных планов, на которые настраиваюсь, – сказала Сорина.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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4 комментария

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LoRa
Т. Сорина: готова под нейтральным!!
В. Степанова: Только с гимном и флагом!!
Сорин: без комментариев
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Фанат Сан-Марино
Щас Степанова и её спичрайтер напишут донос
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ Viks
Личные интересы спортсменов и спортчиновников - участвовать, а интерес государства российского - не капитулировать и не поднимать белый флаг ради пяти - десяти допущенных до олимпиады.
путинского, а не российского. К интересам России это государство отношения не имеет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Личные интересы спортсменов и спортчиновников - участвовать, а интерес государства российского - не капитулировать и не поднимать белый флаг ради пяти - десяти допущенных до олимпиады.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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