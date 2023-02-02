Татьяна Сорина: «Готова бегать под нейтральным флагом. Времени для реализации спортивных планов у меня осталось не так много»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете рассказала, готова ли участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

– Готовы ли лично вы, когда вернетесь к гонкам, выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом: без флага и гимна?

– Пока тяжело об этом рассуждать. Хочу думать и верить, что мы побежим на Олимпиаде. Хочется видеть наш флаг и слышать наш гимн. Однозначно этого очень не хватает, особенно на Олимпиаде! Мы ведь уже две зимних Олимпиады были лишены этого.

Но если эту возможность нам не предоставят, то готова бегать под нейтральным флагом. Времени у меня осталось не так много для реализации своих спортивных планов, на которые настраиваюсь, – сказала Сорина.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают