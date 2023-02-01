Матыцин о том, что Украина может бойкотировать Олимпиаду: «Такие заявления деструктивны, наносят вред международному спорту. Любой бойкот является тупиком»

Теги МОК Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 НОК Украины Политика Вадим Гутцайт Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о том, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

Ранее об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

«Мое мнение о такого рода заявлениях, безусловно, негативное. Они деструктивны, наносят вред в целом международному спорту.

Считаем, что любой бойкот является тупиком в развитии [международного спорта] и наносит вред не только сегодня, но и имеет долгосрочный эффект.

Надеюсь, что международный спорт консолидируется в сегодняшних условиях, не будут реализованы попытки дискриминации нашего спорта и россияне будут иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», – сказал Матыцин. 

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2 комментария

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Регион-36
Спорту может и наносит вред. А чему наносит политика страны ? Не, не вред и не тупик. Подумаешь ..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красный чай
Ты так не спеши, вдруг путин захочет бойкотировать если в ОИ будут пускать только тех кто не поддерживает z, тогда ведь придется подбирать другие слова, например бойкот не деструктивный тупик а необходимый ответ)
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+1
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