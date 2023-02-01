Матыцин о том, что Украина может бойкотировать Олимпиаду: «Такие заявления деструктивны, наносят вред международному спорту. Любой бойкот является тупиком»
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о том, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска российских и белорусских спортсменов.
Ранее об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.
«Мое мнение о такого рода заявлениях, безусловно, негативное. Они деструктивны, наносят вред в целом международному спорту.
Считаем, что любой бойкот является тупиком в развитии [международного спорта] и наносит вред не только сегодня, но и имеет долгосрочный эффект.
Надеюсь, что международный спорт консолидируется в сегодняшних условиях, не будут реализованы попытки дискриминации нашего спорта и россияне будут иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», – сказал Матыцин.
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Украина может бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России и Беларуси
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