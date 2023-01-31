Карлссон, Андерссон, Сундлинг, Сван, Халварссон и Поромаа вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 23 февраля по 3 марта в Планице.

Сборная Швеции

Женщины

Эбба Андерссон



Йоханна Хагстрем

Моа Илар



Эмма Рибом





Мужчины