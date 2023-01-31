Карлссон, Андерссон, Сундлинг, Сван, Халварссон и Поромаа вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира по лыжным гонкам

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Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 23 февраля по 3 марта в Планице. 

Сборная Швеции

Женщины

Мужчины

  • Эдвин Ангер
  • Йенс Бурман
  • Маркус Грате
  • Калле Халварссон
  • Юхан Хагстрем
  • Вильям Поромаа
  • Эрик Руше

1 комментарий

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Iuasamotu
Очень радостно за Линн Сван. После длительного возвращения и сразу в основной состав
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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