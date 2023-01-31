Карлссон, Андерссон, Сундлинг, Сван, Халварссон и Поромаа вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира по лыжным гонкам
Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 23 февраля по 3 марта в Планице.
Сборная Швеции
Женщины
- Эбба Андерссон
- Майя Далквист
- Йоханна Хагстрем
- Моа Илар
- Фрида Карлссон
- Эмма Рибом
- Йонна Сундлинг
- Линн Сван
Мужчины
- Эдвин Ангер
- Йенс Бурман
- Маркус Грате
- Калле Халварссон
- Юхан Хагстрем
- Вильям Поромаа
- Эрик Руше
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