Савелий Коростелев: «В биатлон переходить не хочу. Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, внимание со стороны болельщиков, призовые и прочее»

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопрос о возможности своего перехода в биатлон.

– Ваше видео со стрельбой из биатлонной винтовки Натальи Непряевой всколыхнуло любителей биатлона и лыжных гонок! И сразу возник вопрос по поводу интереса к биатлону: у вас он есть?

– Это все случилось спонтанно. У ребят (Натальи Непряевой и Александра Терентьева – Sports.ru) был разгрузочный день, и я увидел, проезжая мимо на лыжах, что они решили попробовать пострелять из пневматической винтовки. Подъехал, пошутил насчет сенсации с переходом Наташи в биатлон, и дальше поехал делать свою тренировку…

– Не разочаровывает постоянное сопоставление лыжников с биатлонистами в плане показов по ТВ, призовых и прочих «плюшек»?

– Отношусь к этому максимально нейтрально. Лыжные гонки – мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу. Организационный вопрос, конечно же, меня касается, но я на это повлиять никак не могу. Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, какое внимание к нам со стороны болельщиков, призовые, награждение и прочее, – сказал Коростелев.

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