Савелий Коростелев: «В биатлон переходить не хочу. Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, внимание со стороны болельщиков, призовые и прочее»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Александр Терентьев Савелий Коростелев Лыжи

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопрос о возможности своего перехода в биатлон.

– Ваше видео со стрельбой из биатлонной винтовки Натальи Непряевой всколыхнуло любителей биатлона и лыжных гонок! И сразу возник вопрос по поводу интереса к биатлону: у вас он есть?

– Это все случилось спонтанно. У ребят (Натальи Непряевой и Александра Терентьева – Sports.ru) был разгрузочный день, и я увидел, проезжая мимо на лыжах, что они решили попробовать пострелять из пневматической винтовки. Подъехал, пошутил насчет сенсации с переходом Наташи в биатлон, и дальше поехал делать свою тренировку…

– Не разочаровывает постоянное сопоставление лыжников с биатлонистами в плане показов по ТВ, призовых и прочих «плюшек»?

– Отношусь к этому максимально нейтрально. Лыжные гонки – мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу. Организационный вопрос, конечно же, меня касается, но я на это повлиять никак не могу. Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, какое внимание к нам со стороны болельщиков, призовые, награждение и прочее, – сказал Коростелев.

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4 комментария

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Додик Аксель
На спортсе своих "знатоков" предостаточно так ещё находят сомнительные источники, на которые ссылаются.
0
-1
-1
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Лизавета Анна -Мария
Ответ dayrii
Спортс не видит различий,куда уж им
😂😁👌
0
0
0
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dayrii
Ответ Лизавета Анна -Мария
"Ваше видео со стрельбой из биатлонной винтовки Натальи Непряевой " А у Натальи Непряевой есть биатлонная винтовка??! Это новость 🙄 Может, у Натальи Шевченко?
Спортс не видит различий,куда уж им
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лизавета Анна -Мария
"Ваше видео со стрельбой из биатлонной винтовки Натальи Непряевой "
А у Натальи Непряевой есть биатлонная винтовка??! Это новость 🙄
Может, у Натальи Шевченко?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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