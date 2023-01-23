Ирина Слуцкая: «Я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно». Это моя позиция»

Теги Ирина Слуцкая сборная России сборная США пары женское катание Тимоти ЛеДюк ЛГБТ Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала об отношении к комментариям в соцсетях, а также о важности традиционных ценностей.

«Вы мне назовите хоть одного человека, который более-менее на виду, чтобы ему не писали гадости. Даже под добрым постом кто-нибудь напишет… Ну, что делать, блокирую, иду дальше.

А что было под постом о небинарном спортсмене (Тимоти ЛеДюке – Sports.ru), который объявил, чтобы его называли «оно»! Я человек, рожденный и воспитанный в постулате, что у нас есть семья, состоящая из мужчины и женщины, третьего не дано.

Есть мужчина, есть женщина, мама и папа. Что есть отношения между мужчиной и женщиной. А отношения мужчины с мужчиной и женщины с женщиной – неправильно. Даже если такое случается, пропагандироваться не должно.

Ко мне на страницу тогда набежали подростки как раз вот из тех самых «оно». Это меня, с одной стороны, позабавило, но с другой, стало страшно. Не потому, что они ерунду пишут, а от того, что эти люди среди нас. Среди моих детей – такие же на вид подростки «оно».

Я считаю, что это психическое заболевание, таких надо реально лечить. Пусть мне кто-нибудь скажет, что я мамонт или, как это называется, «нетолерантна». К чему нетолерантна – к тому, что ты называешь себя «оно»? Да, я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно». Это моя позиция. Устаревшая? Мне плевать», – сказала Слуцкая.

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332 комментария

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MosFzz
Ответ Алексей Куликов
Вы живёте в России? Вы где-то наблюдатете большое количество требований от людей нестандартной ориентации? Я вот не наблюдаю, не слышу и не вижу их
Я обо всей этой ЛГБТ-истерии в целом говорю. Не надо выдергивать какие-то фразы из контекста и отвечать только на них, делая вид, что таким образом оспорили мою точку зрения. Ещё раз. Вы вправе заявить о чем угодно, просить чего угодно (в рамках закона), спать с кем угодно. Но если вы доводите это до сведения значительно большего числа людей, чем два, то не удивляйтесь всевозможной реакции. И вы должны ее принимать так же смиренно, как и требуете реагировать на ваши заявления. Все эти массовые отмены, в том числе случаи, когда люди теряют работу из-за не поддержки ЛГБТ - это та же самая дискриминация по признаку сексуальности, отчасти и убеждений. Реакция НХЛ на отказ Проворова кататься в радужном свитере - самая правильная. Подумайте.
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Саша Кутузова
Ответ Алвер
А правда никому не нравится.просто скажите что вам нравятся извращения.
Правда в чем? Что сегодня вы родились таким, он другой человек иным? А если бы было наоборот? Вас в печь? Запретить вам жить, думать, чувствовать? Извращения в вашей голове. Оставьте этих людей, пройдите мимо и живите своими ценностями, внушайте их своим детям, своим близким. Займитесь собой и своими мыслями.
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Maturmalai
Ответ Поговорим
Родителям виднее, что об этой проблеме должен знать ребёнок восьми лет, особенности гомосексуальных контактов и подробности передачи вируса при этом точно не та тема, что должна занимать его мысли.
Про восьмилетнего ребенка я не нашел достоверных упоминаний, так что это, возможно, фантазии тутошней комментаторши.
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renatbest78 g
Ответ Алексей Волошин
Ирина, Вы живёте в стране, пославшей свою армию в соседнюю и отнюдь не с конфетами. При этом главной Вашей головной болью остаётся, что кто-то где-то назвал себя "оно". Может не о том у Вас голова болит?
Это называется довыебывались. Во всем. Жили бы себе тихо, но надо же было на каждом шагу плевать в нашу сторону. В жизни точно так же происходит.
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renatbest78 g
Ответ Romuliq
Ирина, как вы относитесь к отпуску вашего президента? Многие ли президенты своих стран проводят отпуск в палатке с министром обороны?
В России мужчины ездят на рыбалку и охоту с мужчинами. Это не только нормально, но и правильно. В семье люди должны отдыхать друг от друга, это укрепляет отношения.
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Тамара К.
Ответ Наглая Кайса
Я тоже хочу жить в нормальном мире, где мне свое мнение не будут навязывать полуграмотные истеричные плясуны на коньках.
А почему вы решили, что вам что-то навязывают? Можно подумать, что вас заставляют думать так же, а вы отбиваетесь, не стесняясь в выражениях.
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Тамара К.
Ответ Александр Медведев
И я хочу жить в нормальном МИРЕ, где нет много чего, что имеем сейчас. И где нет всяких слуцких и им подобных, кому мирно не живётся и надо обязательно на кого то нападать.
Она всего лишь выразила своё мнение. К тому же, не так агрессивно, как вы.
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A K
Ответ Аль Карим Хади
Нет, можете ехать в Америку где все дозволено. Только не убеждайтесь когда вам напихают куча геев. Тогда начнёшь ценить что есть только два пола и ассоциация у общества друг к другу нормальная
Я езжу по миру куда и когда мне надо. Пока обошлось без подобных эксцессов. А ты продолжай ослиц пользовать, главное, с ослами не путай, а то это будет гомосексуализм.
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АЛИЯ
А он не хочет тебе подчиняться, вот такая вот зараза. Что делать будешь?
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Идеальный шторм
Ответ Алексей Волошин
Ирина, Вы живёте в стране, пославшей свою армию в соседнюю и отнюдь не с конфетами. При этом главной Вашей головной болью остаётся, что кто-то где-то назвал себя "оно". Может не о том у Вас голова болит?
А зачем окраине конфеты? Они там салом питаются
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Поговорим
Ответ Maturmalai
Процент зараженных ВИЧ/СПИД в России: 1.20% В США - 0.36% В пересчете на население России разница - 1,2 миллиона человек. Мне кажется, французская школа в Нью-Йорке правильно делает, что информирует учащихся о ситуации со СПИДом.
Родителям виднее, что об этой проблеме должен знать ребёнок восьми лет, особенности гомосексуальных контактов и подробности передачи вируса при этом точно не та тема, что должна занимать его мысли.
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Аль Карим Хади
Ответ A K
Езжай, мать, в Иран или в Афганистан. Там все чётко. И женщину сразу видно по платку на голове, и невозможно сказать публично глупость - никто женщину никуда не выпустит с женской половины кроме как на рынок сбегать.
Нет, можете ехать в Америку где все дозволено. Только не убеждайтесь когда вам напихают куча геев. Тогда начнёшь ценить что есть только два пола и ассоциация у общества друг к другу нормальная
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Аль Карим Хади
Ответ sci_kit
Раз уж Ирина глубоко и дельно изучила вопрос, может, расскажет о душевной теплоте, профессиональных навыках, чувстве юмора, адекватности реакций на жизненные ситуации у людей, испытывающих трудности гендерного самоопределения. Или дальше, чем приляпаться своей мыслью к чужой письке и набору гормонов, ее правильный ум так и не смог. Я бы хотела, чтоб люди со странно расставленными личностными приоритетам были не распространены так повсеместно. Но они - Слуцкие, Терешковы, Лайшевы - пропагандируют и пропагандируют себя. Пропагандируют и пропагандируют. И никакого конца этому не видно.
Если тебя правильно учили с самого детства у тебя не возникает вопрос, мальчик ли ты или девочка. Если он появляется, значит слишком много времени на руках и нечем заняться. Есть разница между философией и просто бредом. Мнение которое распространяется сейчас - это нормально быть другим, по факту, все что происходит, человека заводят в заблуждение чтобы он был послушным и контролировался хорошо
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Аль Карим Хади
Ирина, я полностью Вас поддерживаю. Не многие об этом говорят в СМИ. Есть психическое заболевание, его надо лечить. Быть геем или лесбиянкой неестественно. Это не мой домысел, это природа, а против природы ты не пойдешь.
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Romuliq
Ирина, как вы относитесь к отпуску вашего президента? Многие ли президенты своих стран проводят отпуск в палатке с министром обороны?
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Алексей Волошин
Ирина, Вы живёте в стране, пославшей свою армию в соседнюю и отнюдь не с конфетами.
При этом главной Вашей головной болью остаётся, что кто-то где-то назвал себя "оно".
Может не о том у Вас голова болит?
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Алексей Волошин
Ответ OlgaP
Нет, давайте пидарасов разведем. Это так современно.
Да уже развели. Половина россиян за войну и убийство людей.
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Алексей Волошин
Ответ Svetlanavg Ив
Читайте внимательно. Она не говорит про гомосексуалистов. Они - никому не мешают и живут себе спокойно. Она говорит, что не надо 3 пол изобретать. Родился мальчиком-геем, Ок, личное дело каждого. Но не надо устраивать цирк и пытаться назваться девочкой или "неопределившимся". Дебилизм, творящийся в ЕС и США на тему изобретения новых полов и понятий (небинарный, квири или как это завется) ... это не про ориентацию, а про аморальность и распущенность.
Вас это с какого бока трогает?
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ГЕНПЛАН
Ответ shiraputdin05@gmail.com
Это называется тупой и ещё тупее вопрос!!!
Запятую поставьте гденить.
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фуфырка
Ответ OlgaP
Нет, давайте пидарасов разведем. Это так современно.
Давайте лучше маньяков, убийц и воров разводить, как сейчас!
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фуфырка
Ответ Galina Lewen
Люди, вы путаете понятия! Есть люди с, как мы говорим, нетрадиционной сексуальной ориентацией, но, при этом они остаются, так сказать, "своего" пола. У мужчин - гомосексуалистов в графе "пол" стоит "м", у женщин - лесбиянок -"ж"! Сексуальная ориентация не меняет пол! Когда люди проводят операции по смене пола, "м" становится "ж" и наоборот. Нет никакого "оно"! Речь идёт исключительно об этом! Живое существо не может быть "оно", либо самец, либо самка, разве что одноклеточные!
Гермафродит. Не слышали?
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Виктор Бутко
Ответ Роман Волков
Скоро так и будет. У л.. и г.. уже преимущество, им слово нельзя сказать против. Более того, детям кто-то, не родители, будет определять Гендер. Это Гомо-Сектанты захватившие власть!
Так , а эта информация у вас откуда?
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Александр Медведев
И я хочу жить в нормальном МИРЕ, где нет много чего, что имеем сейчас. И где нет всяких слуцких и им подобных, кому мирно не живётся и надо обязательно на кого то нападать.
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Наглая Кайса
Ответ Даня Чебыкин
Я надеюсь вопросов что это против природы у тебя нет? Тогда переходим к следующему. Пусть где угодно, с кем угодно, но! Без парадов и пропаганды. А то в последнее время самым ненормальным становится, если уже не стал, здоровый гетеросексуальный человек. А если он ещё и мужчина, то вообще туши свет.
Ох ты бедненький, где это тебя притесняют в эрэфии?
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Наглая Кайса
Ответ Роман Волков
Скоро так и будет. У л.. и г.. уже преимущество, им слово нельзя сказать против. Более того, детям кто-то, не родители, будет определять Гендер. Это Гомо-Сектанты захватившие власть!
Это в России так?
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0
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