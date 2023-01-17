Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам.

Соревнования пройдут в Йовике с 19 по 22 января. При этом Клэбо планирует выступить на этапе Кубка мира в Ливиньо 21-22 января.

«Мне жаль, что так вышло. И понимаю, что кто-то будет разочарован моим отсутствием в спринте на чемпионате Норвегии, но время от времени приходится делать трудный выбор. Надеюсь, что его встретят с пониманием.

Для меня главной целью на сезон по-прежнему является чемпионат мира в Планице, а на втором месте – Кубок мира. С учетом нагрузки в течение всего сезона мне иногда приходится сбавлять обороты. На сей раз это коснулось чемпионата Норвегии, хотя мне хотелось бы пробежать там спринт», – рассказал Клэбо.

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