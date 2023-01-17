Этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус пройдет по плану

Этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус не будут переносить в другое место. Он пройдет по плану с 27 по 29 января.

Ранее сообщалось о возможном переносе этапа из-за отсутствия снега.

«Благодаря холодной погоде и прогнозируемому снегопаду, а также напряженной работе оргкомитета и дополнительному времени, предоставленному , мы сможем предложить спортсменам подготовленные трассы к началу соревнований», – заявили организаторы этапа.

В программе этапа в Ле Рус – коньковые гонки на 10 км с раздельным стартом, классические спринты и классические масс-старты на 20 км.