Этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус пройдет по плану
Этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус не будут переносить в другое место. Он пройдет по плану с 27 по 29 января.
Ранее сообщалось о возможном переносе этапа из-за отсутствия снега.
«Благодаря холодной погоде и прогнозируемому снегопаду, а также напряженной работе оргкомитета и дополнительному времени, предоставленному FIS, мы сможем предложить спортсменам подготовленные трассы к началу соревнований», – заявили организаторы этапа.
В программе этапа в Ле Рус – коньковые гонки на 10 км с раздельным стартом, классические спринты и классические масс-старты на 20 км.
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