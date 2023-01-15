Лыжник Япаров о «коктейле Родченкова»: «Не пил и за парней могу сказать, что не было. Пока они сами не признаются, буду это утверждать»

Российский лыжник Дмитрий Япаров высказался о допинг-скандале, связанном с Олимпиадой-2014 в Сочи.

На зимних Играх Япаров завоевал серебро в лыжной эстафете. В 2017 году комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) решила аннулировать результаты Александра Легкова, который фигурировал в докладе Ричарда Макларена и также участвовал в олимпийкой эстафете. Однако в 2018 году Легков был оправдан по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

– Будучи участником той Олимпиады, вы можете сказать – с отбором медалей имел место какой-то заговор? К нам политически прицепились? Или все-таки на Олимпиаде что-то было?

– Может, просто прицепились. Получилось так, что мы действительно начали очень много выигрывать. А тут мы еще и у себя Олимпиаду проводим. И они подумали: а, они могут там сделать что угодно! Я считаю, это некое подстрекательство в нашу сторону.

– «Дюшес» («допинг-коктейль», который, как утверждал Григорий Родченков, давался российским спортсменам – Sports.ru) вы не пили, в общем?

– Ну, в смысле, я уже слышал этот разговор – вот он пил, вот он... Я в таких случаях отвечаю: «Ребята, пока он сам не скажет, что да, конкретно я употреблял, это все не имеет значения». Допустим, я с этим человеком в комнате жил, мы тренировались бок о бок – не было ничего такого. Но я не знаю, я не видел!

– Но за себя-то вы точно можете сказать.

– Не пил. Я и за парней могу сказать, что не было. Потому что я знаю, как все происходило. Но посудите – пока они сами лично не признаются, я всем буду говорить, что ничего у нас не было, и буду это утверждать. Я же с ними дорос до тех результатов, которые у меня есть. Я им благодарен, они мне. Где-то они подсказывали, помогали. Логично же.

– Да и норвежцы тоже любят пшикнуть, чего уж.

– Ну да, там тоже всякое бывает, но ничего не скажешь. Не пойман – не вор. Можно любого спортсмена упрекать, кто быстро бегает: «Да вы что-то пьете!» А может, он просто вытренировал себя, – сказал Япаров.

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