Дмитрий Япаров: «Большунов и Устюгов сейчас дают жару. Медведь с лосем встретились в лесу, никто не хочет уступать»

Серебряный призер Сочи-2014 в лыжной эстафете Дмитрий Япаров высказался о взаимоотношениях между олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

– Раз уж фамилия Александра звучит – а вам вообще нравится, что в лыжах появилась такая суперзвезда? Он привлекает внимание, но знаю, что у лыжников о Саше разные мнения. Не все его любят.

– Любить или не любить, так скажем... Он же не женщина, чтобы его любить. Хороший спортсмен, надо гордиться, что у нас такие ребята есть. Можно добавить, что Большунов и Устюгов сейчас вдвоем жару дают.

Сейчас Саша Терентьев тоже растет, другие молодые. Дай бог, подтянется и станет хорошим универсалом, не только спринтером. У нас очень сильная сборная.

– Жару дают – получается, столкновение Большунова и Устюгова на благо популярности лыж?

– Да, это тоже, конечно. Но у них уже пошло далеко: один сказал, другой воспринял посерьезнее. Некоторые воспринимают слова в более шуточной манере, другие всерьез. Не настолько все должно восприниматься в штыки.

Но, как говорится, медведь с лосем встретились в лесу, никто не хочет уступать. Вот и вся суть. Не зря же у них такие прозвища – один лось, другой медведь. В лесу так же будет, – сказал Япаров.

Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум