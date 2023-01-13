Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус может быть перенесен из-за проблем со снегом

Этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус может быть перенесен в другое место из-за отсутствия снега.

Несмотря на то, что на следующей неделе в Ле Рус ожидается холодная и снежная погода, риск переноса сохраняется.

Организаторы проведут контрольную проверку условий в понедельник, 16 января – в этот день будет принято решение о том, оставить этап или перенести.

По данным NTB, альтернативой может стать итальянский Тоблах или швейцарский Энгадин.

Этап в Ле Рус запланирован на 27-29 января. В программе – коньковые гонки на 10 км с раздельным стартом, классические спринты и классические масс-старты на 20 км.