Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус может быть перенесен из-за проблем со снегом

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Этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус может быть перенесен в другое место из-за отсутствия снега. 

Несмотря на то, что на следующей неделе в Ле Рус ожидается холодная и снежная погода, риск переноса сохраняется.

Организаторы проведут контрольную проверку условий в понедельник, 16 января – в этот день будет принято решение о том, оставить этап или перенести.

По данным NTB, альтернативой может стать итальянский Тоблах или швейцарский Энгадин. 

Этап в Ле Рус запланирован на 27-29 января. В программе – коньковые гонки на 10 км с раздельным стартом, классические спринты и классические масс-старты на 20 км. 

1 комментарий

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Rygeek
На Камчатку надо ехать, на Камчатку.)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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