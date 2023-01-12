Александр Большунов: «На спуске перед последним подъемом немного потерял равновесие при перестроении. Мог упасть, но устоял»

Трехкратный олимпийский чемпион прокомментировал свое выступление в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Большунов занял в финале второе место, победил .

– Ты говорил, что зацепился. Что случилось?

– На спуске, перед последним подъемом, я встал чуть пораньше. Хотел занять правильную позицию, чтобы бороться с Терентьевым на скорости, вместе пройти финальный подъем. Немного потерял равновесие при перестроении. Мог упасть, но устоял.

– Какие впечатления от трассы? От болельщиков?

– Все хорошо. Рад, что в четверг пришло достаточно болельщиков, хотя и рабочий день. Знаю, что в пятницу в воскресенье их будет еще больше.

– Готовы ли вы бегать два дня подряд в выходные, чтобы больше народу приходило?

– Готов и три дня подряд бегать. Завтра у нас выходной, но можно было побегать и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Так на этапах Кубка мира.

– Где легче было соревноваться: в Красногорске или в Сыктывкаре?

– Красногорск – это прошлый год. Сейчас уже год новый. Сейчас все по-новому. Я и не помню, что было в Красногорске, – сказал Большунов.