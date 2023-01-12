Александр Большунов: «На спуске перед последним подъемом немного потерял равновесие при перестроении. Мог упасть, но устоял»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свое выступление в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Большунов занял в финале второе место, победил Александр Терентьев.
– Ты говорил, что зацепился. Что случилось?
– На спуске, перед последним подъемом, я встал чуть пораньше. Хотел занять правильную позицию, чтобы бороться с Терентьевым на скорости, вместе пройти финальный подъем. Немного потерял равновесие при перестроении. Мог упасть, но устоял.
– Какие впечатления от трассы? От болельщиков?
– Все хорошо. Рад, что в четверг пришло достаточно болельщиков, хотя и рабочий день. Знаю, что в пятницу в воскресенье их будет еще больше.
– Готовы ли вы бегать два дня подряд в выходные, чтобы больше народу приходило?
– Готов и три дня подряд бегать. Завтра у нас выходной, но можно было побегать и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Так на этапах Кубка мира.
– Где легче было соревноваться: в Красногорске или в Сыктывкаре?
– Красногорск – это прошлый год. Сейчас уже год новый. Сейчас все по-новому. Я и не помню, что было в Красногорске, – сказал Большунов.
Саныч конечно в своем репертуаре) Готов два дня подряд бежать? Да хоть три готов.
))