Юрий Бородавко: «Непряева набирает форму и выходит на те кондиции, к которым мы стремимся. К сожалению, конкуренция для нее недостаточна»

Теги лыжные гонки Юрий Бородавко Кубок России Наталья Непряева Вероника Степанова Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

– Видно, что Наталья набирает форму и постепенно выходит на те кондиции, к которым мы стремимся.

К сожалению, имеющаяся конкуренция для Натальи недостаточна. Поэтому было большое преимущество и в прологе, и в финальном забеге.

– То есть Степановой будто не хватает?

– Ну да. Вероника одна из тех лыжниц, которая могла бы подхлестнуть Наталью. Совместно они могли выйти на более высокие скорости, – сказал Бородавко.

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