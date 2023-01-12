Юрий Бородавко: «Непряева набирает форму и выходит на те кондиции, к которым мы стремимся. К сожалению, конкуренция для нее недостаточна»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

– Видно, что Наталья набирает форму и постепенно выходит на те кондиции, к которым мы стремимся.

К сожалению, имеющаяся конкуренция для Натальи недостаточна. Поэтому было большое преимущество и в прологе, и в финальном забеге.

– То есть Степановой будто не хватает?

– Ну да. Вероника одна из тех лыжниц, которая могла бы подхлестнуть Наталью. Совместно они могли выйти на более высокие скорости, – сказал Бородавко.