Вероника Степанова: «Хочу, чтобы Камчатка стала новым мировым центром лыжных гонок»

Олимпийская чемпионка в эстафете рассказала о своей мечте увидеть Камчатку новым мировым центром лыжных гонок.

Лыжница родилась в городе Елизово Камчатского края.

«Есть ли у меня мечта? Много. Личные, и для страны в целом. Но есть одна совершенно лыжная мечта: хочу, чтобы Камчатка стала новым мировым центром лыжных гонок!

У нас уже есть многое: снег с конца октября по середину мая, потрясающая природа, радушные люди. Скоро будет еще больше: в моем родном Елизово возводится фактически новый аэропорт, а совсем рядом будет построен беголыжный центр на уровне лучших альпийских.

Кстати об Альпах – про Эссо, «Камчатскую Швейцарию», слышали? Да, это далеко – но уже ближе, чем Ливиньо или Санкт-Мориц (если в Эссо не на автобусе ехать – ну так вы и в Энгадин не на автобусах ездили).

Судя по количеству новейших Fischer Helium у лыжников-любителей сегодня утром в Мещерском парке Москвы, стоимость поездки на Камчатку многих не отпугнет. Как раньше цены на Зеефельд, Давос и прочие Рамзау не пугали.

Кстати, у нас на Камчатке есть снег, всегда. А, уже сказала? Заканчивайте мечтать об Альпах – начинайте мечтать о наших вулканах. Встретимся у меня дома!» – написала Степанова.