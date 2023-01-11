Вероника Степанова: «Хочу, чтобы Камчатка стала новым мировым центром лыжных гонок»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова рассказала о своей мечте увидеть Камчатку новым мировым центром лыжных гонок.

Лыжница родилась в городе Елизово Камчатского края.

«Есть ли у меня мечта? Много. Личные, и для страны в целом. Но есть одна совершенно лыжная мечта: хочу, чтобы Камчатка стала новым мировым центром лыжных гонок!

У нас уже есть многое: снег с конца октября по середину мая, потрясающая природа, радушные люди. Скоро будет еще больше: в моем родном Елизово возводится фактически новый аэропорт, а совсем рядом будет построен беголыжный центр на уровне лучших альпийских.

Кстати об Альпах – про Эссо, «Камчатскую Швейцарию», слышали? Да, это далеко – но уже ближе, чем Ливиньо или Санкт-Мориц (если в Эссо не на автобусе ехать – ну так вы и в Энгадин не на автобусах ездили).

Судя по количеству новейших Fischer Helium у лыжников-любителей сегодня утром в Мещерском парке Москвы, стоимость поездки на Камчатку многих не отпугнет. Как раньше цены на Зеефельд, Давос и прочие Рамзау не пугали.

Кстати, у нас на Камчатке есть снег, всегда. А, уже сказала? Заканчивайте мечтать об Альпах – начинайте мечтать о наших вулканах. Встретимся у меня дома!» – написала Степанова.

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7 комментариев

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Ярик01
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Ответ Olga.t
Ещё один прожект)) Шойгу сколько больших городов собрался построить в Сибири? Какие всё-таки разносторонние интересы у её бойфренда из RT), тексты пишет на любую тему...
Когда за 50 лет это не бойфренд, а дедфренд, или просто папик ...
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Ярик01
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Почему в Австрии за бюджетные средства тренировалась этим летом, а не на Камчатке?
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Olga.t
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Ещё один прожект))
Шойгу сколько больших городов собрался построить в Сибири?

Какие всё-таки разносторонние интересы у её бойфренда из RT), тексты пишет на любую тему...
+3
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+3
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petr
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Зимой нужно носить шапку-иначе вот такие вот посты-да и шейхов вроде на Камчатке нет ==холодновато .
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Oleg Panteleev
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Ответ Дэннис Молинарев
Выпишите уже ей таблетки. Нью-Васюки что бы не мерещились для начала.
Тут таблетки не помогут....Если мадам об нажил все ради достижения цели то это уже клиника
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hett
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Дэннис Молинарев
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Выпишите уже ей таблетки. Нью-Васюки что бы не мерещились для начала.
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