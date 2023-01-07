Вероника Степанова считает, что в отелях для спортсменов должно быть больше стиральных машин: «В 2023-м никто не хочет пахнуть потом»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете считает, что в отелях, где останавливаются спортсмены, должно быть больше стиральных машин.

«У нас в стране есть одно замечательное место для тренировок – вот почти все там хорошо, а еда просто великолепна. Но на 100 спортсменов – две стиральные машины. Даже полторы – вторая ломалась несколько раз, не выдерживала нашего тренировочного плана.

В 2023-м никто не хочет пахнуть потом – стираем мы часто, а стиральные машины не так уж дороги, чтобы их не ставить «погуще», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».