Вероника Степанова считает, что в отелях для спортсменов должно быть больше стиральных машин: «В 2023-м никто не хочет пахнуть потом»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова считает, что в отелях, где останавливаются спортсмены, должно быть больше стиральных машин.

«У нас в стране есть одно замечательное место для тренировок – вот почти все там хорошо, а еда просто великолепна. Но на 100 спортсменов – две стиральные машины. Даже полторы – вторая ломалась несколько раз, не выдерживала нашего тренировочного плана.

В 2023-м никто не хочет пахнуть потом – стираем мы часто, а стиральные машины не так уж дороги, чтобы их не ставить «погуще», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

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10 комментариев

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Волька-ибн-Алёша
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За кулисами для голодных актеров была приготовлена горячая баранья похлебка с чесноком. Карабас Барабас так и остался сидеть в луже под дождём»
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tam005
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стиралки не дают покоя " патриотам"
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sergfa76
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Ответ Дмитрий Шеховцов
Может, душ, а не стиралка?
душ в любом отеле есть, а вот стиралок в большинстве нет, потому что стирка платный допзаработок для отеля.
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fedorbazaykin
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Черт, а может и правда надо, может вот почему она такая злая, потому что бельё грязное негде постирать
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Anton Ilchenko
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Сколько ещё сегодня будет интервью со Степановой?
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sergfa76
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такой отель для спортсменов называется апартаменты, там даже плита есть чтобы в 2023 году готовить самому и не съесть того из за чего будешь пахнуть в 2023 году.
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HCBV
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Не надо тут наговаривать, всё в России хорошо, стиралок везде много, отечественного производства конечно же. В Европе вон вообще не стирают. Электроэнергию экономят.
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German Parfenov
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В 2023-м все хотят пахнуть сейчас
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Дмитрий Шеховцов
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Может, душ, а не стиралка?
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Варлампий Варлампий
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в 2022-м хотели, а в 2023-м внезапно перехотели пахнуть потом? Да какая разница ,как пахнуть в Тее или Сыктывкаре, в Европу тебе все равно путь закрыт.
+17
-5
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