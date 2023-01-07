Губерниев о рекордах Клэбо на «Тур де Ски»: «Это полноценное достижение. В списке рекордов не будет написано, что там не было русских»

Теги лыжные гонки Тур де Ски Дмитрий Губерниев сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о рекордах норвежца Йоханнеса Клэбо на многодневке «Тур де Ски». 

Сегодня Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах «Тур де Ски». Он побил рекорд Сергея Устюгова и Александра Большунова, у которых по 5 выигранных подряд гонок. 

Также Клэбо установил рекорд по общему количеству побед на этапах «Тур де Ски» – на его счету 17 выигранных гонок.

«Это полноценное достижение, потому что не будет написано в списке рекордов, что там не было русских. Точно также не было написано напротив медалей Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе, что там не было русских и американцев.

Он выиграл, мы его можем с этим поздравить. Это проблема же не Клэбо. Это проблема увы, в данной ситуации наша, что мы не выступаем. А им все равно.

Поэтому за него можно только порадоваться. Он выдающийся спортсмен. Понятное дело, что если бы были наши, то он с большим трудом, если бы выиграл, мягко говоря, шел бы к рекорду.

Он выдающийся спортсмен. Один из величайших лыжников всех времен и народов. Это факт. Поэтому спортсмен хороший и рекорды замечательные устанавливает», – сказал Губерниев.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Трубицина после олимпиады на замечание, что мол в Пекине бежали не полтинник, а обрезок 28,4 км, ответила "На медали написано 50 км". На этом якобы разговор окончен.
Так же и здесь. Есть топ3, топ5, топ10, очковая зона из нескольких десятков человек. Кого нет, того нет и точка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeniy Kropachev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Крошка картошка
Когда-нибудь общественность узнает, что лыжи клебо мазали запреткой, но это совсем другая история)
ради интереса

а что, прямо сейчас есть какой-то запрет на определённые мази/парафины?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fanat_ lego
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спасибо за трансляции гонок ,матч ТВ, В такое не простое время, Хоть что то полезное для,людей а не это странная политика, я все гонки посмотрел и буду смотреть, а все люди кто тут пишут негатив , пусть выплескивают ,его тут, главное что бы в жизни Были добрыми и честными, Любой спорт я люблю , и я не делаю людей на наших ,чужик, все мы живём на одной земле нам нечего делить.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глеб Вихрев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ gerr_max
У "величайшего" лыжника одна дистанционная медаль с главных стартов...
припекаеть в одном месте -ты уж в 10 раз вякаешь об этом --более то вякнуть не чего
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В той физической форме, в которой сейчас находятся русские лыжники они никак не помешали бы Клебо выиграть шесть гонок подряд и установить свой уникальный рекорд. Особенно Устюгов с Большуновым, которые могут только толкаться и наезжать лыжами друг на друга.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крошка картошка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда-нибудь общественность узнает, что лыжи клебо мазали запреткой, но это совсем другая история)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У "величайшего" лыжника одна дистанционная медаль с главных стартов...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий