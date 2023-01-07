Губерниев о рекордах Клэбо на «Тур де Ски»: «Это полноценное достижение. В списке рекордов не будет написано, что там не было русских»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о рекордах норвежца на многодневке «Тур де Ски».

Сегодня Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах «Тур де Ски». Он побил рекорд Сергея Устюгова и Александра Большунова, у которых по 5 выигранных подряд гонок.

Также Клэбо установил рекорд по общему количеству побед на этапах «Тур де Ски» – на его счету 17 выигранных гонок.

«Это полноценное достижение, потому что не будет написано в списке рекордов, что там не было русских. Точно также не было написано напротив медалей Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе, что там не было русских и американцев.

Он выиграл, мы его можем с этим поздравить. Это проблема же не Клэбо. Это проблема увы, в данной ситуации наша, что мы не выступаем. А им все равно.

Поэтому за него можно только порадоваться. Он выдающийся спортсмен. Понятное дело, что если бы были наши, то он с большим трудом, если бы выиграл, мягко говоря, шел бы к рекорду.

Он выдающийся спортсмен. Один из величайших лыжников всех времен и народов. Это факт. Поэтому спортсмен хороший и рекорды замечательные устанавливает», – сказал Губерниев.