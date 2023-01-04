Американский лыжник Огден об отстранении россиян: «Надеюсь, они скоро вернутся, потому что они мне нравятся»

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Американский лыжник Бен Огден высказался об отстранении российских спортсменов. 

«Я не знаю, когда россиян снова допустят к соревнованиям. Я не политик, но мне нравится, когда русские соревнуются, потому что они могут победить норвежцев и бьются изо всех сил, но я не слежу за политикой.

Наверное, хорошо, что они не смогли принять участие в этом сезоне, но я надеюсь, что они скоро вернутся, потому что они мне нравятся», – сказал Огден.  

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16 комментариев

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Pankratoff
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Смотри, как бы не пришлось извиняться за свои слова. После слов Вяльбе про путина наших лыжников еще сильнее не захотят видеть на лыжных дистанциях
Да, она конечно отличилась. Ведь её никто не заставлял это говорить. Дура просто.
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Евгений Соболев
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Сильный аргумент..!!
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Pankratoff
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На двух стульях, какой молодец....
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ies179
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Надеюсь, он норм ориентации
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papadok
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Так они мне нравятся, что слава Богу, что в этом сезоне их нет. Хороший ответ.
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Игорь Новиков
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Ответ Rygeek
Не, ребята, теперь сами разгребайте это...
Разгребать что? Как будто кто-то скучает там без россиян)
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Игорь Новиков
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Ответ ufc gym
американец и такое признание! Браво!
Как будто среди американцев мало адекватных людей. Странное умозаключение.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Смотри, как бы не пришлось извиняться за свои слова. После слов Вяльбе про путина наших лыжников еще сильнее не захотят видеть на лыжных дистанциях
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Андрей Костоломченко
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Вот же чертовы англосаксы...
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сондра
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После того, как высказывания Вяльбе переведут… боюсь не скоро наши вернутся
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Волька-ибн-Алёша
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белый господин похвалил и вероника потекла
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Лютик
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Второй абзац - для проформы?)
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sancho81
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Не выступали - хорошо. Выступят - тоже хорошо. Все по Задорнову - на любую реплику ответ fine)
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ыеем
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Русофоб😁🔥🔥🔥
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Rygeek
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Не, ребята, теперь сами разгребайте это...
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ufc gym
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американец и такое признание! Браво!
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