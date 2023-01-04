Американский лыжник Огден об отстранении россиян: «Надеюсь, они скоро вернутся, потому что они мне нравятся»

Американский лыжник высказался об отстранении российских спортсменов.

«Я не знаю, когда россиян снова допустят к соревнованиям. Я не политик, но мне нравится, когда русские соревнуются, потому что они могут победить норвежцев и бьются изо всех сил, но я не слежу за политикой.

Наверное, хорошо, что они не смогли принять участие в этом сезоне, но я надеюсь, что они скоро вернутся, потому что они мне нравятся», – сказал Огден.