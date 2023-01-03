Иверсен о «разделке» на «Тур де Ски»: «Быть 13-м – большое достижение. Мне всерьез казалось, что я финишировал 70-м»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал свое выступление в классической «разделке» на «Тур де Ски», где занял 13-е место.

«Я чувствую себя довольно посредственно. Фактически быть 13-м – это большое достижение.

Мне всерьез казалось, что я занял 70-е место, когда финишировал. Я пошел пообщаться с лыжниками, потому что понятия не имел, как прошла гонка.

Я сделал шаг в правильном направлении. Состояние далеко не лучшее, но я хотя бы навязываю борьбу. И это хорошо», – сказал норвежец.

По словам Иверсена, ему сообщали об отставании на трассе, но все же он не получал достаточной информации.

«Я слышал лишь о том, что говорилось по отношению к Бену Огдену (который шел в лидерах значительную часть гонки и занял итоговое 6-е место – Sports.ru), больше я не знал ничего. И, наверное, мысленно немного сдался», – сказал Иверсен.