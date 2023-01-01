Маркус Крамер: «Желаю российским лыжникам крепкого здоровья и мотивации для тренировок. Надеюсь, скоро смогу увидеть россиян на международных соревнованиях»

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Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер обратился к спортсменам с пожеланиями на 2023 год.

«В 2023 году желаю российским лыжникам, особенно моим бывшим спортсменам и членам команды, крепкого здоровья и мотивации для тренировок.

Надеюсь, скоро снова смогу увидеть россиян на международных соревнованиях», – сказал Крамер. 

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2 комментария

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Макар Телятгонялов
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С новым годом, Маркус, и мы надеемся.
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Ketanest
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Маркус Крамер: «Желаю российским лыжникам крепкого здоровья и мотивации для тренировок....
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Напомнило знаменитое пожелание экс-президента россиянам: „ Денег нет, но вы держитесь здесь и хорошего настроения“
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