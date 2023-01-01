Маркус Крамер: «Желаю российским лыжникам крепкого здоровья и мотивации для тренировок. Надеюсь, скоро смогу увидеть россиян на международных соревнованиях»

Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам обратился к спортсменам с пожеланиями на 2023 год.

«В 2023 году желаю российским лыжникам, особенно моим бывшим спортсменам и членам команды, крепкого здоровья и мотивации для тренировок.

Надеюсь, скоро снова смогу увидеть россиян на международных соревнованиях», – сказал Крамер.

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