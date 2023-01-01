Маркус Крамер: «Желаю российским лыжникам крепкого здоровья и мотивации для тренировок. Надеюсь, скоро смогу увидеть россиян на международных соревнованиях»
Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер обратился к спортсменам с пожеланиями на 2023 год.
«В 2023 году желаю российским лыжникам, особенно моим бывшим спортсменам и членам команды, крепкого здоровья и мотивации для тренировок.
Надеюсь, скоро снова смогу увидеть россиян на международных соревнованиях», – сказал Крамер.
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