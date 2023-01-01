Вероника Степанова: «Медали не любят тишину – они любят крики, шум и эмоции. Светлое будущее начнет наступать, когда телеканалы станут уделять нам больше внимания»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова высказалась о популярности лыжных гонок и медийности спортсменов. 

«Популярность лыжных гонок в народе растет — с каждым годом я вижу все больше людей на лыжных трассах, это меня не может не радовать.

По идее, если популярен спорт как развлечение, то и звезды его должны быть популярны. Как минимум в этом должен быть бизнес заинтересован. «В воскресенье побеждай, в понедельник продавай». Слышали такое выражение?

А вот у нас все не так. Тех, кому интересны наши результаты и кто там как бежит коньковым ходом, удручающе мало. Десятки тысяч, может быть, пара сотен тысяч на пике. Во всяком случае куда меньше, чем тех, кто сам встает на лыжи.

И не надо в этом винить ТВ – телевидению вообще все равно, что показывать, лишь бы смотрели. У нас нет общественных телеканалов, как в Норвегии или Германии. И не будет никогда – кто у нас будет платить специальный налог на содержание таких каналов?

Я хочу, чтобы интересующихся лыжными гонками людей стало больше. И пытаюсь что-то в этом направлении делать.

К сожалению, этого недостаточно. Сколько бы мы с Дмитрием Губерниевым ни пытались говорить много и громко, дерзко и ярко, процесс движется в час по чайной ложке.

Медали не любят тишину, они любят крики, шум и эмоции. Какое-то шевеление в этом направлении у нас в 2022 году наметилось – больше упоминаний в СМИ, больше интереса к личностям атлетов за пределами лыжни (отдельное спасибо Александру и Сергею!)

Светлое будущее начнет наступать, когда телеканалы станут нам уделять больше внимания, а наш календарь будет построен так, чтобы и мы могли поучаствовать в телевизионных шоу.

Я слышала, что Загитова и Бузова сойдутся в поединке на ринге. У меня есть и другие кандидаты! Промоутером возьмете?» – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?

2 комментария

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evgeniy
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Ответ Глеб Вихрев
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Глеб Вихрев
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