Степанова о нехватке снега на «Тур де Ски»: «Скоро европейские старты FIS будут проводиться двумя стилями: бег на лыжах по траве и по опилкам»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски FIS Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала новость о том, что гонки преследования на «Тур де Ски» в Швейцарии будут заменены масс-стартами из-за нехватки снега.

«И это в коммуне Валь-Мюстаир, которая находится на высоте 1440 м над уровнем моря.

И там проблемы со снегом! Что, снова? Неужели? На фото я практически в том же месте швейцарского кантона Граубюнден – но ровно год назад. Видите, какой снежный покров в Альпах в конце декабря? В других местах континентальной Европы его нет совсем. 

Скоро все европейские старты FIS (Международной федерации лыжного спорта – Sports.ru) будут проводиться двумя стилями: бег на лыжах по траве и бег на лыжах по опилкам», – написала Степанова в телеграм-канале.

«Где же все хорошо со снегом? Все хорошо в России. У нас есть и желание, и возможности организовать соревнования международного уровня. У нас есть стадионы и аудитория. От нас можно попытаться отвернуться, но скоро спорить будет не о чем.

Лыжные гонки на снегу проводить можно будет лишь в Азии, ну и еще в паре мест в Лапландии и на Аляске. Тогда либо все согласятся в гости к нам – либо закрывайте лавочку. Ну, или бегайте с оленями в Лапландии и называйте это хоть «Кубок Вселенной», – добавила лыжница.

15 комментариев

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pelod
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P.S. как и все наши телеграммные правдорубы, закрыла в телеге не только комменты, но и отрицательные эмоджи.
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pelod
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И в обоих видах не будет России, которая будет бегать в Ханте, радоваться, что у соседа сдохла корова, и весело поскуливать, виляя хвостиком, когда тот же сосед намекнет на возвращение 😅
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Leo Bonart
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Ответ s_h_a_m_a_n
Какая же ты бестолковая
Самокритика - это хорошо. Но причем здесь Степанова?
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Leo Bonart
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Ответ Olga.t
Думаю, что выезд в Европу для Степановой закрыт навсегда. Пожизненный личный бан.
Полагаете европейцев еще более предвзятыми, глупыми и злопамятными, чем они есть?
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Vicing Charlsson
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Снега полно в Финляндии, Швеции, Норвегии, Канаде, США, если что есть ещё Исландия, Гренландия и Антарктида. Так что и без России как нибудь обойдутся.
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Александр Рыбаков
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Святой идиотизм
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Leo Bonart
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Ответ сондра
Испанский стыд за Веронику
Дорогой русскоязычный болельщик сборной Украины!
Откуда у вас может взяться это чувство?
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Evgeniy Kropachev
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Ника, да они с первого раза уже поняли, что ты не будешь больше никогда соревноваться в их загнившей Европе)

зачем столько раз повторяться))
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Грюденфельдер
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Непонятно это злорадсво, зависть или ещё что то. Если бы был обычный сезон в КМ то руки в ноги и вперёд куда скажут и не было бы этиш вирш. После всей писанины и высказываний старался к Веронике быть нейтральнее но в последнее время она перегибаеи палку. Надоела.
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Data Architector
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Вот и славно, Вероника... Катаешься с побратимами по снегу в России... и точка.
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artpal
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Так Европа замёрзнет и приползет на коленях или там настолько тепло, что снега нет? Вы уж там определитесь
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сондра
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Испанский стыд за Веронику
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Матвей Суицидин
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"У нас есть и желание, и возможности организовать соревнования международного уровня"
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Ага, покажите скандинавам записи с этапов кубка России, пусть они обзавидуются. Скучные плохо подготовленные трассы, отсутствие нормальных стадионов и вообще адекватной инфраструктуры для болельщиков. Трансляции, и особенно графика вообще на высшем уровне. Ну и про теплые туалеты уже все слышали. Что же они без нас будут делать?
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Olga.t
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Думаю, что выезд в Европу для Степановой закрыт навсегда. Пожизненный личный бан.
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s_h_a_m_a_n
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Какая же ты бестолковая
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