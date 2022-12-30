Степанова о нехватке снега на «Тур де Ски»: «Скоро европейские старты FIS будут проводиться двумя стилями: бег на лыжах по траве и по опилкам»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала новость о том, что гонки преследования на «Тур де Ски» в Швейцарии будут заменены масс-стартами из-за нехватки снега.

«И это в коммуне Валь-Мюстаир, которая находится на высоте 1440 м над уровнем моря.

И там проблемы со снегом! Что, снова? Неужели? На фото я практически в том же месте швейцарского кантона Граубюнден – но ровно год назад. Видите, какой снежный покров в Альпах в конце декабря? В других местах континентальной Европы его нет совсем.

Скоро все европейские старты FIS (Международной федерации лыжного спорта – Sports.ru) будут проводиться двумя стилями: бег на лыжах по траве и бег на лыжах по опилкам», – написала Степанова в телеграм-канале.

«Где же все хорошо со снегом? Все хорошо в России. У нас есть и желание, и возможности организовать соревнования международного уровня. У нас есть стадионы и аудитория. От нас можно попытаться отвернуться, но скоро спорить будет не о чем.

Лыжные гонки на снегу проводить можно будет лишь в Азии, ну и еще в паре мест в Лапландии и на Аляске. Тогда либо все согласятся в гости к нам – либо закрывайте лавочку. Ну, или бегайте с оленями в Лапландии и называйте это хоть «Кубок Вселенной», – добавила лыжница.