Степанова о нехватке снега на «Тур де Ски»: «Скоро европейские старты FIS будут проводиться двумя стилями: бег на лыжах по траве и по опилкам»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала новость о том, что гонки преследования на «Тур де Ски» в Швейцарии будут заменены масс-стартами из-за нехватки снега.
«И это в коммуне Валь-Мюстаир, которая находится на высоте 1440 м над уровнем моря.
И там проблемы со снегом! Что, снова? Неужели? На фото я практически в том же месте швейцарского кантона Граубюнден – но ровно год назад. Видите, какой снежный покров в Альпах в конце декабря? В других местах континентальной Европы его нет совсем.
Скоро все европейские старты FIS (Международной федерации лыжного спорта – Sports.ru) будут проводиться двумя стилями: бег на лыжах по траве и бег на лыжах по опилкам», – написала Степанова в телеграм-канале.
«Где же все хорошо со снегом? Все хорошо в России. У нас есть и желание, и возможности организовать соревнования международного уровня. У нас есть стадионы и аудитория. От нас можно попытаться отвернуться, но скоро спорить будет не о чем.
Лыжные гонки на снегу проводить можно будет лишь в Азии, ну и еще в паре мест в Лапландии и на Аляске. Тогда либо все согласятся в гости к нам – либо закрывайте лавочку. Ну, или бегайте с оленями в Лапландии и называйте это хоть «Кубок Вселенной», – добавила лыжница.
Откуда у вас может взяться это чувство?
зачем столько раз повторяться))
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Ага, покажите скандинавам записи с этапов кубка России, пусть они обзавидуются. Скучные плохо подготовленные трассы, отсутствие нормальных стадионов и вообще адекватной инфраструктуры для болельщиков. Трансляции, и особенно графика вообще на высшем уровне. Ну и про теплые туалеты уже все слышали. Что же они без нас будут делать?