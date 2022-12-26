Крюков о Большунове и Устюгове: «Если конфликт есть, то такое вообще нельзя выносить в прессу. Пусть решают вражду на трассе»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился мнением о конфликте между Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

После финала классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи, и отказался пожать руку Александру.

– Когда была история про «мешков», все перевели в шутку. Сейчас можем сказать, что это уже конфликт между Устюговым и Большуновым?

– Если он есть, то такое вообще нельзя выносить в прессу. Нужно между собой обсуждать, если существует легкая вражда между друг другом. Пусть они ее на трассе решают.

Опять же, чтобы это было в пределах правил. Спортсмен может себя защитить только одним способом – своим результатом. Все остальное – это отговорки.

– Это им во вред идет?

– Нет. Каждый пиарит себя по-разному.

– Лыжи нуждаются в скандалах, чтобы о них стали больше говорить?

– Я не назову это скандалом. Хорошо, что о лыжах говорят и ждут какого-то противостояния Устюгов – Большунов. Наоборот, надо радоваться этому.

А там уже кто победит – Устюгов или Большунов, – пусть армия болельщиков ждет и радуется успехам своего кумира. Спортсменам просто надо дальше готовиться, выходить на старт и защищать свою честь, – сказал Крюков.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»

8 комментариев

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Ekaterina Zakharova
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Ответ SkierNSK
Да. Но это чисто формальное наказание. Лучше давать ссылку на источник сразу, чтобы недоверчивые могли проверить. https://www.championat.com/skiing/news-4941093-federaciya-lyzhnyh-gonok-rossii-priznala-bolshunova-vinovnym-v-konflikte-s-ustyugovym.html
не формальное, это ПП - желтая карточка. Бородавко как обычно несет бред. смотрите протокол!
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ivan 07
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Позроник.
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Кино Музыка
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Предлагает драться? Необычно.
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SkierNSK
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Ответ Надежда67
ФЛГР вынесла предупреждение Большунову, он признан виновным в инценденте.
Да. Но это чисто формальное наказание.
Лучше давать ссылку на источник сразу, чтобы недоверчивые могли проверить.
https://www.championat.com/skiing/news-4941093-federaciya-lyzhnyh-gonok-rossii-priznala-bolshunova-vinovnym-v-konflikte-s-ustyugovym.html
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Rygeek
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Ответ Назар Игорь
А нас уверяли что это просто дружеские подколки...Неладно что-то в лыжном королевстве. А Елена Валерьевна куда смотрит?
Теперь на т/к "Спортивный".)
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Rygeek
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А может, у них договорняк друг с другом, для привлечения внимания, т.с. Не всем же дано блоги вести.)
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Надежда67
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ФЛГР вынесла предупреждение Большунову, он признан виновным в инценденте.
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Назар Игорь
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А нас уверяли что это просто дружеские подколки...Неладно что-то в лыжном королевстве. А Елена Валерьевна куда смотрит?
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