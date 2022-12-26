Крюков о Большунове и Устюгове: «Если конфликт есть, то такое вообще нельзя выносить в прессу. Пусть решают вражду на трассе»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился мнением о конфликте между Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

После финала классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи, и отказался пожать руку Александру.

– Когда была история про «мешков», все перевели в шутку. Сейчас можем сказать, что это уже конфликт между Устюговым и Большуновым?

– Если он есть, то такое вообще нельзя выносить в прессу. Нужно между собой обсуждать, если существует легкая вражда между друг другом. Пусть они ее на трассе решают.

Опять же, чтобы это было в пределах правил. Спортсмен может себя защитить только одним способом – своим результатом. Все остальное – это отговорки.

– Это им во вред идет?

– Нет. Каждый пиарит себя по-разному.

– Лыжи нуждаются в скандалах, чтобы о них стали больше говорить?

– Я не назову это скандалом. Хорошо, что о лыжах говорят и ждут какого-то противостояния Устюгов – Большунов. Наоборот, надо радоваться этому.

А там уже кто победит – Устюгов или Большунов, – пусть армия болельщиков ждет и радуется успехам своего кумира. Спортсменам просто надо дальше готовиться, выходить на старт и защищать свою честь, – сказал Крюков.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»