«Раньше думала: как я такая крутая спортсменка сяду в эту тележку?» Фристайлистка Комиссарова, сломавшая позвоночник в Сочи-2014, пробует себя в горных лыжах

Российская фристайлистка Мария Чаадаева (Комиссарова), сломавшая позвоночник на тренировке на Олимпиаде-2014 в Сочи, попробовала себя в горных лыжах.

– Мы были на горнолыжном курорте в Сьерра-Неваде, это два часа езды от нашего дома в Марбелье. Хотела, чтобы дети увидели снег, покатались на санках. Ну, и муж тоже чтобы покатался. Плюс мы снимали документальный фильм для одного из каналов.

Я случайно увидела на склоне несколько человек в люльках для катания и с этими штуковинами в руках, чтобы управлять. Даже не знаю, как они правильно называются. Спросила, есть ли прокат, мне ответили, что нет.

Точнее, он есть, но взять оборудование мало – нужно обязательно еще и занятие с инструктором, потому что это сложно. «А можно сейчас?» – «Приходи через час». Мы как раз пошли записывать интервью, все сделали и вернулись. Повезло, потому что мы приезжали всего на день.

– Как местные инструкторы отреагировали на твою историю?

– Я сразу сказала, что горнолыжница и сломала спину на лыжах. То есть что такое горы, снег и так далее – мне знакомо. Люльку они дали бесплатно, работа инструктора стоила 45 евро. Но эти деньги идут в фонд помощи инвалидам.

Я сначала думала, что меня просто посадят в тележку и будут катать. Но мне вынесли спортивную люльку. «Я что, прям сама поеду?!» – «Ну да, научишься и поедешь». – «А можно мне вот на той, чтоб меня просто катали?» Но это оказалось только для тетраплегиков, то есть у кого перелом шейного отдела и подвижна только голова.

– Сложно было передвигаться в люльке?

– Очень! Держать баланс вообще непросто, это совсем по-другому, чем на лыжах, и этому реально нужно учиться. Когда меня спрашивали, почему я не пошла в паралимпийский спорт, я так и говорила: «Потому что это другое!» Я думаю, большинство из тех, кто катаются в этих люльках, инвалиды с детства. И долго, много лет этому учились.

Раньше я думала: как я такая крутая спортсменка, которая каталась профессионально, сяду сейчас в эту тележку и буду на ней кататься? Мне казалось это на несколько уровней ниже, чем то, чем всю жизнь занималась я. К тому же, это было тяжело чисто организационно. Найти подходящее место, где взять инвентарь, чем-то занять на это время детей, они же у меня маленькие и постоянно хотят быть с мамой...

Но сейчас все сложилось, и я этому рада. Мне понравилось! Интересен даже сам процесс обучения: в первый раз у меня вообще ничего не получилось, второй спуск – уже лучше, третий – еще лучше. Потом инструктор вообще отпустил меня на несколько секунд и я ехала сама!

А в конце он уже сам меня прокатил с вершины большой горы. Я ничего не делала, просто сидела, но сам кайф – сначала подъем на кресельной канатке, а потом скорость, ветер в лицо... Все, что я чувствовала, когда сама каталась на лыжах. Было классно вспомнить! – сказала Чаадаева.

Помните Марию Комиссарову, которая сломала позвоночник на Олимпиаде в Сочи? Она... снова на лыжах!