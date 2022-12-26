Устюгов о Кубке России в Красногорске: «Насчет конькового спринта еще думаю. Подумал, что покатаюсь здесь, вдруг у меня появится настроение бежать»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своем выступлении на этапе Кубка России в Красногорске.

Накануне Устюгов занял пятое место в спринте классическим стилем.

«Гонка была интересная, спасибо, что пришли, поддерживали нас! Было очень круто, атмосфера как на Кубке мира, а то и круче! Реально, спасибо вам.

А еще новость: я сегодня разогнал максимальный пульс за два-три сезона – 211 ударов. Вот этому я очень рад. Впервые за месяц сделал силовые – после силовых, конечно, все болит, но пульс разгоняется, это круто.

Насчет конькового спринта (который пройдет 27 декабря – Sports.ru) я еще думаю. Хотел сегодня уехать, но 29-го мне нужно ехать в Челябинск и я подумал, что я покатаюсь здесь, вдруг у меня появится настроение бежать коньковый спринт», – сказал Устюгов.