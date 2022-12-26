Устюгов о Кубке России в Красногорске: «Насчет конькового спринта еще думаю. Подумал, что покатаюсь здесь, вдруг у меня появится настроение бежать»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своем выступлении на этапе Кубка России в Красногорске.

Накануне Устюгов занял пятое место в спринте классическим стилем.

«Гонка была интересная, спасибо, что пришли, поддерживали нас! Было очень круто, атмосфера как на Кубке мира, а то и круче! Реально, спасибо вам.

А еще новость: я сегодня разогнал максимальный пульс за два-три сезона – 211 ударов. Вот этому я очень рад. Впервые за месяц сделал силовые – после силовых, конечно, все болит, но пульс разгоняется, это круто.

Насчет конькового спринта (который пройдет 27 декабря – Sports.ru) я еще думаю. Хотел сегодня уехать, но 29-го мне нужно ехать в Челябинск и я подумал, что я покатаюсь здесь, вдруг у меня появится настроение бежать коньковый спринт», – сказал Устюгов.

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8 комментариев

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zzzeeerrrooo
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Ответ islay
Большунов конечно некрасиво поступает, но Лось как ребёнок малый., ну разберись с ним на лыжне тогда
Большунов так везде бегает при этом не нарушая правил не припоминаю чтобы ему дисквал выписывали в отличие от Устюгова
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Щеглот
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Я не пойму, он тролит что ли? или реально лунтик такой. Я, говорит, потусуюсь, покатаюсь тут, подумаю. Может настроение появится.
И считает что это нормально. Ну а чего, по башке не бьют, наоборот, все аплодируют только, кричат что молодец.
Дурдомище.
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Booligan
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Барышня думает:)
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Иван_Флягин
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Ферзь)))
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islay
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Большунов конечно некрасиво поступает, но Лось как ребёнок малый., ну разберись с ним на лыжне тогда
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Матвей Суицидин
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После силовых впервые за месяц, конечно, самый раз потом бежать в соревновательном темпе. Похоже на солому. Буду раз ошибиться. Хочется посмотреть на Коростелева в коньке на фоне набравших форму Большунова, Терентьева и Устюгова.
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Caerly
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Наша Галя балована (с)
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Ekaterina Zakharova
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спринт 27 декабря, разделка 28 декабря. 29 декабря - все уже по домам новый год встречать!
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